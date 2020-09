Scandal intre doua familii din Dolj, sase persoane au ajuns la spital

Politia Judeteana Dolj a transmis, printr-un comunicat de presa, ca duminica seara, politisti din cadrul Politiei municipiului Calafat au fost sesizati ca, in comuna Unirea, are loc o altercatie intre mai multe persoane.Acolo au fost directionate mai multe echipaje de politie , care au intervenit pentru aplanarea conflictului."In urma evenimentului, mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, o parte din acestea fiind transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Din primele cercetari, politistii au stabilit ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, a izbucnit un conflict intre membrii a doua familii din localitate, in timpul caruia au fost folosite obiecte contondente si taietoare. De asemenea, o parte din persoanele implicate in altercatie ar fi patruns fara drept in curtea locuintei celeilalte familii", a transmis IPJ Dolj.In cauza, politistii continua cercetarile pentru a lamuri imprejurarile in care a avut loc conflictul, fiind intocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violente, violare de domiciliu si tulburarea ordinii si linistii publice.La scandal ar fi participat zece persoane, iar sase au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale.