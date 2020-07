Scandal la Babadag. Doua clanuri rivale s-au luat la bataie. Opt persoane au fost aduse la audieri

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, in seara de 23 iulie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Republicii din Babadag are loc un conflict intre mai multe persoane."Din primele verificari, s-a stabilit faptul ca intre membrii a doua familii din localitate, a izbucnit un conflict spontan, acestia agresandu-se reciproc, fizic si verbal. Toti cei implicati in conflict au fost identificati, la sediul politiei fiind conduse opt persoane pentru audieri", au precizat reprezentantii IPJ Tulcea pentru adevarul.ro Politistii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul.De asemenea, zona va fi monitorizata in continuare pentru prevenirea oricaror fapte antisociale, a precizat IPJ Tulcea.