Scandal la Starea Civila din Vaslui. Si-au impartit pumni si picioare, si-au rupt hainele si s-au tras de par VIDEO

Cei doi au inceput sa se certe, apoi sa se ia la bataie , de fata cu toata lumea. S-au impartit pumni si picioare, s-au rupt haine, iar consoartele celor doi s-au ciondanit si ele, tragandu-se de par una pe alta si lovindu-se cu posetele, arata Vremea Noua Fortele de ordine chemate sa calmeze spiritele au avut mari batai de cap, mai ales politistul, care in incercarea de a-l imobiliza pe unul dintre agresori, a cazut dupa ce a alunecat pe gresie.Acesta s-a ridicat insa imediat si, cu sprijinul colegului sau de la Jandarmerie, a reusit sa-l incatuseze pe barbat.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, in cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de loviri sau alte violente.