Primarul din Targu Jiu ameninta Politia Locala cu desfiintarea dupa ce un turist si-a parcat masina langa Poarta Sarutului

Anuntul primarului a fost facut intr-o postare pe Facebook , marti seara. Edilul a criticat faptul ca in apropierea masinii parcate langa Poarta Sarutului se aflau doi politisti locali care nu au intervenit."Inadmisibil! Trecand peste lipsa de bun simt a individului din imagine, observ ca cei de la Politia Locala Targu Jiu nu au inteles nimic din ceea ce ar fi trebuit sa devina institutia dupa reorganizare. Doi politisti sunt langa operele brancusiene din parc, la numai cativa metri de aceasta masina. Ar fi trebuit sa intervina imediat", a scris primarul pe Facebook.Primarul a cerut un raport al directorului Politiei Locale si nu exclude sa se ajunga la desfiintarea institutiei."Maine dimineata, la prima ora, astept raportul directorului Politiei Locale referitor la acest incident. Daca institutia nu se dovedeste eficienta, putem renunta la ea definitiv. Nu accept sa cheltuim sume importante de la buget pentru oameni care nu-si fac treaba! Asemenea scene nu-si au locul in municipiul Targu Jiu, iar Politia Locala va rezolva problema, sau risca desfiintarea", a mai scris el.In apararea lor, reprezentantii Politiei Locale au spus ca masina ar fi stationat doar cateva minute langa Poarta Sarutului. Chiar si asa, cei doi politisti locali care sunt in Parcul Brancusi, langa opere, 24 de ore din 24, nu au reactionat indeajuns de repede astfel incat sa nu avem imaginea asta.Soferul care si-a parcat masina langa Poarta Sarutului este un turist din Ilfov. El a fost identificat si va fi amendat cu 290 de lei.