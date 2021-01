VIDEO Scandal monstru intr-o statiune montana. Motivul: bariera de la o parcare cu plata s-a stricat

Potrivit Digi 24 , satui sa astepte, soferii s-au enervat si au inceput sa ridice manual bariera si sa se certe cu angajatul.- Zisei sa lasati bariera in pace!- Si noi va zicem sa ne lasati sa iesim!- Domn'e, domn'e! Fiti calm si lasati oamenii sa treaca!- Lasa, domn'e, bariera, ce ai cu ea?- Dati-va la o parte, domnu', nu cu violenta - Pentru niste bani va...- Uite, o rupsera si tin de ea aici si.....Sursa citata mai arata ca, potrivit regulamentului, soferii aveau 10 minute la dispozitie sa iasa din parcare dupa ce au platit taxa. Numai ca din cauza aglomeratiei, multi nu s-au incadrat in timp si au fost nevoiti sa mai plateasca apoi un tichet.Potrivit Digi 24, sunt soferi care sustin ca au asteptat chiar si doua ore. Politistii nu au fost in zona, mai spun martorii.La un moment dat, peste 200 de masini asteptau sa iasa din parcarea respectiva.