Scandalul apei calde din Capitala. ELCEN o acuza pe Gabriela Firea de "raspandire de informatii false" si "inducere in eroare a opiniei publice"

Reteaua de transport si distributie, intr-o stare "deplorabila"

"Orice forma de ostilitate a populatiei fata de Primaria Municipiului Bucuresti in timpul mandatului Gabrielei Firea in legatura cu lipsa apei calde, se datoreaza de fapt dezinteresului total pe care aceasta, impreuna cu echipa sa, l-au manifestat in cei 4 ani de mandat fata de termoficarea din Bucuresti, preferand sa cheltuiasca banii publici pe orice altceva decat pentru modernizarea retelelor aflate intr-o stare tehnica grava."Luni, 5 octombrie, Gabriela Firea a declarat ca "toata perioada de campanie si precampanie s-a oprit intentionat apa calda de catre Guvern, furnizand cu picatura prin CET-uri, ca sa fie ostila fata de mine populatia, desi agentul termic este produs de catre CET-uri, care apartin de Guvern".Intr-un comunicat de presa emis astazi, 6 octombrie, ELCEN combate afirmatiile fostului primar general al Capitalei si o acuza de "incapacitate de a atrage fondurile europene nerambursabile esentiale pentru modernizarea retelelor"."Iesirile publice fara fundament, precum si raspandirea de informatii false si inducerea in eroare in mod intentionat si repetat a opiniei publice au depasit de fiecare data sfera competentelor reprezentantului unei institutii a carei principala responsabilitate este grija fata de cetateni. A minti cu nonsalanta din aceasta pozitie implica interes doar pentru imaginea proprie, intentie clara de manipulare, lipsa de respect fata de opinia publica si, mai ales, lipsa de decenta profesionala."Compania mai precizeaza ca "furnizeaza agentul termic la parametri optimi de functionare conform solicitarilor Termoenergetica. Si in perioada indicata de Gabriela Firea in declaratia mincinoasa de ieri, CET-urile ELCEN aflate in functiune au furnizat agent termic in parametri corespunzatori, in conformitate cu comanda zilnica contractuala a Termoenergetica. Veridicitatea informatiilor transmise poate fi usor verificata la Dispeceratul ELCEN".ELCEN sustine ca "desi agentul termic pleaca de la ELCEN in parametri optimi, starea deplorabila in care se afla reteaua de transport si distributie ca urmare a indiferentei Primariei Municipiului Bucuresti, a condus la triplarea pierderilor din 2016 pana in prezent (aprox. 800t/h in 2016 - aprox. 2200 t/h in 2020) si la dublarea pierderilor in doar 1 an (aprox. 1200 t/h in 2019 vs. aprox. 2200 t/h in prezent), astfel ca apa fierbinte produsa si livrata de ELCEN pana la gardul centralelor, se scurge in pamant, iar sistemul functioneaza la limita de avarie."Totodata, Termoenergetica ar datora ELCEN aproximativ 400 de milioane de lei, se mai arata in comunicat."Reamintim pe aceasta cale, ca Termoenergetica inregistreaza datorii restante fata de ELCEN in suma de aprox. 400 milioane de lei, situatie ce pune in pericol furnizarea agentului termic in sezonul rece viitor."