Romprest anunta ca va colecta si stoca temporar deseurile de la patru spitale din Sectorul 1

"In conditiile in care operatorii autorizati ai activitatilor de sortare-tratare-depozitare au suspendat activitatea din cauza faptului ca Autoritatea contractanta nu a achitat serviciile prestate, situatie care a dus la blocarea capacitatilor de colectare si transport ale operatorului Romprest alocate Sectorului 1 si deci la imposibilitatea de a presta, Compania Romprest Service SA anunta ca va face efortul de a colecta si stoca temporar, pentru o perioada limitata, deseurile de la cele 4 obiective strategice de sanatate publica - Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (Floreasca), Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 'Grigore Alexandrescu', Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice", se arata intr-un comunicat al companiei.Romprest face apel la Consiliul Local al Sectorului 1 sa inteleaga importanta derularii in regim de continuitate a activitatilor serviciului de salubritate si sa deblocheze platile restante fata de operatorul de salubritate, evitand astfel escaladarea situatiei.Vineri, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a cerut Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta sa inainteze Prefecturii Capitalei o adresa prin care sa declare "starea de alerta" din cauza situatiei sanitare cauzata de suspendarea colectarii gunoiului."Am solicitat Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta sa inainteze Prefecturii Municipiului Bucuresti o adresa prin care sa declare starea de alerta din cauza situatiei sanitare de pe raza teritoriala a Sectorului 1 cauzata de santajul si suspendarea colectarii gunoiului de catre operatorul de salubritate. In paralel, am purtat discutii cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 si am ajuns la un acord. Am aflat ca statiile de sortare si-au redeschis portile incepand de astazi dimineata pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste statii erau inchise din cauza neachitarii de catre compania Romprest a facturilor datorate, in ciuda platilor facute de Primaria Sectorului 1", a anuntat Clotilde Armand , vineri, pe Facebook Ulterior, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a solicitat Directiei de Sanatate Publica, Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si Garzii de Mediu sa faca o analiza in acest caz. In functie de constatarile acestor institutii, a adaugat acesta, va decide daca va da curs cererii privind declararea starii de alerta in Sectorul 1.