Marile scandaluri sexuale cu politicienii romani. Fotomodelele lui Negoita, sex in primarie cu tinere traficate sau adolescente vandute proxenetilor

Ionel Arsene, sau "deputatul soseta"

Nicolae Banicioiu si fratii Negoita - dosarul "Prostituate pentru VIP-uri"

Bogdan Davidescu - condamnat pentru pornografie infantila

Cristian Turcu - fost traficant de minore, ajuns consilier judetean

Damian Butnariu, sex cu doua minore in cladirea primariei

Scandalul orgiei sexuale de la Bruxelles, in care a fost implicat Jozsef Szajer, un europarlamentar maghiar, a starnit controverse, acesta fiind un sustinator al familiei traditionale, dar si un critic asupru al comunitatii LGBT.Szajer a participat, alaturi de alte 24 de persoane, majoritatea fiind barbati, la un eveniment privat care a fost intrerupt de autoritati , numarul maxim de persoane permise, in contextul pandemiei de COVID-19, fiind depasit.Incidentele politice care au implicat relatii sexuale neobisnuite n-au lipsit nici din Romania ultimilor ani.(48 de ani) este presedintele Consiliului Judetean Neamt, din partea PSD , din 2016 si a fost deputat in Parlamentul Romaniei in perioada 2012-2016.Porecla de "deputatul soseta" a venit in urma unui scandal sexual din 2014, cand a aparut intr-un filmulet alaturi de o tanara, in pat, fiind complet dezbracat, cu o singura exceptie. Avea sosetele in picioare.Cazul a ajuns chiar si la Parchet , dupa ce s-a vehiculat informatia ca tanara ar fi fost minora. Arsene a sustinut ca filmarea este un trucaj pus la cale de adversatii sai politici, in incercarea de a-i pata imaginea publica., deputat PSD, si, Ionut, om de afaceri, si Robert, actualul primar al Sectorului 3 din Bucuresti, au fost implicati intr-un dosar in care zeci de modele au fost acuzate ca au intretinut relatii sexuale contra cost, in cadrul unei retele de sclavie sexuala, in 2010.Reteaua era condusa de Ion Tamarjan si de Relu Costan, iar fetele primeau sume cuprinse intre 100 si 500 de euro, dar si promisiuni ca vor deveni vedete, sau chiar sotiile celor cu care intretineau relatii sexuale.In acea perioada, a existat chiar zvonul ca printre fetele pe care le frecventa Robert Negoita ar fi fost si o minora, astfel ca jurnalistii de la Gandul l-au sunat."Nu am intretinut relatii sexuale cu minore, doar cu fete majore. Mie imi plac fetele si fac dragoste cu ele. Normal ca intretin relatii sexuale cu fetele care ma plac si le plac. Dar asta pentru ca ne placem si nu le platesc. E vorba insa de majore. Asta faceam pana acum un an si ceva, dar acum am prietena si nu mai am relatii cu alte femei", a declarat atunci Negoita.80 de fete ar fi fost recrutate si plasate ca prostituate de lux, sub pretextul unei agentii de fotomodele, iar intreaga actiune avea loc in camerele Rin Grand Hotel.Si Banicioiu a fost contactat de jurnalistii de la Gandul: "in rechizitoriul respectiv apare o referire la numele meu si atat, nu ca beneficiar, nu ca as fi facut ceva, deci cred ca cei care au insinuat ca as avea legatura cu nu stiu ce retea s-au grabit. Eu nu-i cunosc nici pe presupusii faptuitori si nici pe nu stiu ce fata, care inteleg ca oricum spune ca nu a avut nimic de-a face cu mine"., fostul primar al comunei Sotrile, din Prahova, a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru pornografie infantila. Davidescu a avut o relatie cu o minora in intervalul 2016-2017, fata avand 13-14 ani in perioada respectiva.Relatiile sexuale propriu zise ar fi inceput din momentul in care a implinit 16 ani, in mod repetat, victima fiind dependenta financiar de Davidescu. Cand adolescenta a refuzat sa mai continue relatia, fostul primar a inceput sa o santajeze, amenintand-o ca va face publice mai multe imagini si inregistrari cu caracter sexual, sau ca le va arata parintilor ei.In urma scandalului, mandatul lui a fost invalidat, dar a participat din nou la alegerile locale din septembrie 2020, pe care le-a si castigat cu 41,22% din voturile exprimate. Cu toate acestea, Judecatoria Campina a invalidat alegerea lui in functia de primar., consilier judetean ALDE , la CJ Vaslui, a fost condamnat de Tribunalul Vaslui la trei ani de inchisoare cu suspendare, in 2010, dupa ce a racolat doua surori minore, pe care le-a vandut cu 1.000 de euro unui proxenet, in scopul exploatarii sexuale in Italia.Fostul traficant de minore va face parte din comisiile de specialitate ale CJ Vaslui, una dintre ele fiind cea de protectie sociala, protectie copii, invatamant, familie, cultura, culte si sport.In plus, este consilierul personal al vicepresedintelui CJ Vaslui, Dan Marian, si a depus juramantul in 9 noiembrie 2020., primarul din Mogosesti-Siret, judetul Iasi, care a recunoscut ca a facut sex cu doua minore in cladirea primariei, a fost reales in functia de primar la alegerile locale din septembrie 2020.Audiat de judecatori in timpul procesului, edilul a recunoscut ca a intretinut "raporturi sexuale normale si orale", in sediul Primariei, cu doua fete de 17 ani, victime ale unei retele de trafic de minori din zona Pascani."Una dintre ele fusese rapita de la scoala chiar cu cateva ore inainte de a fi vanduta primarului. Ulterior incidentului, a incercat sa se sinucida", a scris Ziarul de Iasi.Butnariu a platit proxenetului 100 de lei. In dosar, care s-a soldat cu condamnarea proxenetului, in prima instanta , la 15 ani de inchisoare, Butnariu a avut doar calitatea de martor.Citeste si: Cine este europarlamentarul prins la o orgie sexuala de proportii in Bruxelles. Sotia lui este judecator