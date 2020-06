Scene teribile in fata Spitalului Floreasca din Capitala: un barbat in stare de inconstienta ar fi fost ignorat de medici. Ce spun cadrele medicale

Medic: A fost agresiv

Filmarea a fost realizata de o ruda a unui pacient adus la Spitalul de Urgenta Floreasca. Asa cum arata imaginile filmate, mai multi apartinatori ai celor care au ajuns la spital discuta cu un cadru medical la cativa metri de barbatul care sta intins pe asfalt, langa un gard. In jurul barbatului sunt adunate mai multe persoane, arata Adevarul. Site-ul Playtech , care a facut publica inregistrarea video, scrie ca, dupa cateva ore in care nimeni nu s-a gandit sa verifice ce se intampla cu barbatul, medicul de pe o ambulanta , care tocmai adusese un pacient, a verificat pulsul, iar mai apoi a confirmat decesul barbatul.Persoana care a realizat filmarea a postat imaginile video pe Facebook , insotite de urmatorul mesaj: "Floreasca - Spitalul Clinic de Urgenta, aseara. Cel mai mare spital de urgenta. Oameni cazuti langa gardul spitalului lasati sa moara spre totala nepasare a cadrelor medicale.Medicul de garda se afla la 1 metru fata de cel cazut. Lipsa de empatie, incalcarea grosolana a juramantului. Gandaci. Libarcile se plimba in voie intr-un spatiu ce se vrea curat. Bodyguarzii misuna mai ceva decat gandacii in jurul gardului ca poate le pica un ciubuc. Pacientii, apartinatorii etc., tinuti la gardul spitalului precum ciumatii", se arata in descrierea filmuletelor postate pe Facebook.Dupa publicarea stirii, un medic de la Floreasca a precizat ca barbatul a fost agresiv si ca medicii au incercat sa-l convinga sa intre in spital, dar acesta a refuzat."Referitor la evenimentul din data de 25 spre 26, s-a initiat o cercetare administrativa. Pot sa va dau date preliminare: persoana respectiva a ajuns in unitatea de primiri- urgente cu o ambulanta, motivul prezentarii fiind consumul de etanol. Inca de la prezentare, pacientul, un barbat in varsta de 41 de ani, a avut o atitudine agresiva, violenta chiar, atat verbal cat si fizic, fata de personalul medical si de paza. Nu a dorit sa primeasca tratament de specialitate, nu a dorit sa fie investigat si la scurt timp a parasit spatiul de ingrijire. In toata aceasta perioada, a fost extrem de agresiv.Ulterior s-a pozitionat in fata spitalului, avem informatii ca in continuare a consumat bauturi alcoolice si au fost interventii repetate atat ale personalului de paza, cat si ale medicilor sa intre in spatiul de ingrijiri, dar a refuzat agresiv. A fost anuntata politia, care au deplasat un echipaj. Ulterior in cursul diminetii domnul s-a ridicat si a plecat", a spus Raluca Moldoveanu, medic de garda la Floreasca, citat de Digi 24. Intrebata de ce nu s-a apropiat nimeni de barbat, asa cum reiese din imagini, medicul a spus: "Era agresiv, de domnul s-au apropiat medici si personalul de paza de mai multe ori. Imaginea respectiva ma indoiesc ca filmeaza toata perioada cat a stat dansul pe trotuar"."O sa verificam mai multe date, o parte din personalul care a fost de serviciu in noaptea respectiva a fost intervievat, dar nu toata lumea", a adaugat ea.Moldoveanu a mai spus ca legislatia din Romania nu permite medicilor sa acorde ingrijiri medicale fara acordul pacientului."Se vor audia persoanele implicate, se vor vizualiza materialele video", a mai spus ea.