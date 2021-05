Peste 500 de milioane de euro alocati pentru finantarea industriei HoReCa. Cum vor fi accesate fondurile

Potrivit sursei citate, procedura publicata detaliaza implementarea schemei, iar acordarea ajutoarelor de stat se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevazute de Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul pandemiei de COVID-19 cu modificarile si completarile ulterioare.Schema de ajutor de stat se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele opt regiuni de dezvoltare si, conform documentului, este implementata de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, prin intermediul Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului (AIMMAIPE), in parteneriat cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale ( STS ).Bugetul alocat acestui tip de ajutor de stat este estimat la 500 milioane de euro, echivalent in lei, iar bugetul alocat Schemei pentru anul bugetar 2021, aprobat prin Legea nr. 15/2021 a Bugetului de Stat pentru anul 2021, este de 2,5 miliarde de lei."Schema se deruleaza pana la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzatoare urmand a fi realizata pana cel tarziu la data de 30 iunie 2022, in limita creditelor bugetare. Prin implementarea masurii se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar maxim de 74.000 de beneficiari. Daca valoarea insumata a cererilor de finantare aprobate depaseste valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu aceasta destinatie, angajarea, respectiv plata catre beneficiar, se va face proportional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totala a cererilor de finantare aprobate", se arata in procedura de implementare.In ceea ce priveste modalitatea de inscriere in cadrul acestei scheme, este nevoie de crearea unui profil, user, parola si completarea formularului de inscriere in vederea obtinerii finantarii se fac online, folosind link-ul http://www.granturi.imm.gov.ro. De asemenea, aplicantii au obligatia de a urmari informatiile referitoare la Schema postate pe site-ul MEAT pe toata perioada de implementare (inscriere, verificare, clarificari, semnare contract, efectuare plati, monitorizare), precum si in contul creat la inscriere, denumit in continuare front office (FO).Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat, instituita prin Ordonanta de urgenta nr. 224/2020, poate fi consultata pe site-ul ministerului de resort, la adresa http://www.economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica.