Schimbare importanta pregatita de ministrul Sanatatii. Anuntul a fost facut acum

"Lucram la un proiect de ordin de ministru, este pe ultimii pasi as spune, si ne uitam care este metoda cea mai buna pentru a aborda disponibilitatea medicamentelor esentiale, sunt si alte medicamente care sunt la risc in acest moment. Nu e un moment usor, din acest punct de vedere, institutiile statului sunt profund slabite, vorbim de Agentia Nationala a Medicamentului, unde un element esential precum inspectia este deosebit de slabit", a afirmat Voiculescu la Parlament.CITESTE SI: Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, despre bugetul Sanatatii: Este nevoie sa oprim risipa El a spus ca trebuie "intarita" si societatea Unifarm."Avem nevoie sa intarim aceasta institutie, avem nevoie, de asemenea, sa intarim o institutie care se ocupa cu importul medicamentelor, se numeste Unifarm, si are probleme, unele de notorietate publica. Avem nevoie sa abordam problemele acestea sistemice. Da, la nivelul legislatiei pregatim reintroducerea listei medicamentelor esentiale", a adaugat Voiculescu.