VIDEO Vela: Schimbarea garzii de onoare de la Ministerul de Interne, inclusa in circuitul turistic al Capitalei

"In urma discutiei cu domnul primar general, Nicusor Dan, Ministerul Afacerilor Interne va intra in programul Primariei Generale 'Bucuresti Tour' cu ceremonia de schimbare a garzii de onoare. Acest moment se va organiza in fiecare zi la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la ora 12,00", a spus Vela intr-o declaratie de presa sustinuta la sediul MAI.Ministrul a precizat ca acest eveniment are loc inca de saptamana trecuta, de pe data de 2 decembrie.