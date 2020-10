Un pacient din Iasi s-a reinfectat pentru a treia oara cu COVID-19. Ipoteza de cosmar a medicilor infectionisti: "Ar putea deveni o infectie cronica, precum HIV"

"Ca o modificare a ceea ce inseamna simptomatologia bolii, la inceputul pandemiei pierderea gustului si a mirosului erau un semn cardinal si de debut. In prezent, aceastea lipsesc in cele mai multe cazuri, sau apar tarziu, dupa 7-10 zile de la confirmarea cu boala", a declarat prof.dr. Carmen Dorobat, infectionist, managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi, pentru Ziarul de Iasi Aceasta a adaugat ca si febra de peste 37,5 grade nu mai este un criteriu imperativ in punerea diagnosticului. Mai exact, au fost pacienti care, desi nu au prezentat febra, au avut mialgii, dureri musculare foarte puternice, cu o durata de cateva zile, si in cele din urma s-au dovedit pozitivi.Dupa cum sustin infectionistii, in ultima perioada s-a remarcat faptul ca formele medii de boala, chiar daca nu se agraveaza, se prelungesc. "Asta inseamna ca se negativeaza dupa 3-4 saptamani, sau chiar mai mult. Daca la inceputul pandemiei sustineam ca acest lucru se putea intampla la cei care aveau comorbiditati, in momentul de fata astfel de situatii se intalnesc la pacienti care au forme medii, si care nu au nicio boala asociata. Si asta inclusiv la tineri.", a atras atentia dr. Carmen Dorobat.Posibilitatea reinfectarii de mai multe oriIn Iasi, exista cel putin un caz la care infectia cu COVID 19 a aparut de trei ori, in perioade distincte, dar consecutive ca timp, chiar daca acest periplu nefericit a insemnat o forma usoara de boala."In prezent, avem cel putin sapte pacienti care s-au prezentat, dupa ce s-au negativat, din nou la spital. Deci COVID 19 a doua oara. Din fericire, au fost cu o forma usoara de boala", a spus Carmen Dorobat.Una dintre simptomele care apar dupa debutul bolii si care au fost observate de medici sunt cele de natura neurologica, asemanatoare Alzheimerului."E vorba de dezorientare, lipsa partiala a memoriei sau senzatia de memorie incetosata. Dar asta nu inseamna ca putem eticheta aceste manifestari ca sechele ale bolii, pentru ca timpul de observare a pacientului este mult prea scurt. Sunt doar opt luni. Ar trebui sa existe doi-trei ani de experienta COVID 19 pentru a putea stabili adevarul aici", explica Carmen Dorobat.Un alt efect COVID-19 observat de specialisti este durerea in timpul mersului si o stare de oboseala continua."Dincolo de durerile la mers, am mai avut persoane care si dupa doua luni de la aceasta infectie se plangeau de o stare de oboseala persistenta, si la care interveneam desigur cu sfaturi privind modul de viata, combinat eventual cu unele suplimente alimentare. Nu numai corpul medical din Iasi sau din tara a remarcat ca aceste manifestari coincid, daca vreti, cu cele ale unei boli autoimune. In acelasi timp, tot din acest punct de vedere, dar si al noului profil al bolnavului COVID 19, ne intrebam daca la aceasta boala putem pune problema unei infectii cronice", a mai adaugat Carmen Dorobat.In aceste conditii, infectionistii isi pun intrebarea daca nu cumva infectia cu SARS COV 2, care incepe sa aiba manifestari ale unei boli autoimune, ar putea deveni o infectie cronica, precum HIV, cu care e inrudit.