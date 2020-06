Scoala astazi, un "cimitir educational"

Ziare.

Din septembrie va incepe un nou an scolar. Alegem ca incepand cu acest nou an scolar sa nu-i mai ignoram pe cei foarte multi elevi pentru care faptul ca vin la scoala nu inseamna ca au parte de educatie. Alegem ca acest an sa fie punctul de plecare de la care nu mai vrem sa ascundem mucegaiul si noroiul in care prea multi dintre copiii nostri invata. Exemplele olimpicilor si ale elevilor de 10, pe care le aratam atunci cand vrem sa spunem cat de buna e educatia in Romania, devin din ce in ce mai putin in stare sa acopere uratenia si slaba calitate a scolii romanesti. Noua ne este clar ca daca vrem sa schimbam ceva, trebuie sa incepem sa actionam imediat.Imi pare rau si ofer scuze tuturor pentru ca nu suntem, inca, in stare sa asiguram dreptul la educatie incluziva de calitate pentru toti copiii romani. De fapt, trebuie sa recunoastem ca putini sunt cei care au parte de asa ceva, si noi, politicienii, purtam principala responsabilitate. Desele schimbari ale leadership-ului, mentalitatea de Mesia pe care multi dintre ministri au avut-o, super-politizarea, promovarea cadrelor pe orice criteriu dar numai pe cel al competentei nu, super-centralizarea deciziilor si lipsa unui sistem solid care sa promoveze educatia incluziva de calitate a condus la realitatea dureroasa in care mult prea multi copii de-ai nostri termina scoala fara sa stie sa scrie sau sa citeasca si, implicit, fara a putea deveni o resursa pe care economia sa o foloseasca.In ultimii 30 de ani, sistemul educational romanesc pare a fi fost construit catre orice, dar numai catre binele copilului nu! Avem un sistem orientat catre asigurarea normelor didactice, catre asigurarea de studenti universitatilor care sunt fabrici de diplome, catre servirea intereselor unor anumite partide politice sau catre interesele locale ale unor diversi politicieni. Cel mai dureros lucru este ca educatia nu mai este privita ca un instrument de rupere a cercului vicios al saraciei ci, de cele mai multe ori, inechitatile si clivajele sunt provocate chiar de calitatea oferita de aceasta. Acest lucru trebuie sa inceteze imediat si va asigur ca voi depune orice efort necesar pentru a pune copilul, indiferent de locul in care s-a nascut, de starea de sanatate, de etnie si de oricare alt criteriu care este folosit acum pentru a-I ignora, in centrul interventiei noastre viitoare.In urmatorii 4 ani vom investi astfel incat sa nu mai avem vreo scoala fara apa potabila, fara grupuri sanitare decente si fara garduri. Vom investi coerent, astfel incat, cadrul didactic prezent in sala sa fie mai bine pregatit si motivat, sa inteleaga si sa promoveze diversitatea si sa puna in practica o abordare bazata pe incluzivitate si nevoia de a asigura calitatea actului didactic. Vom investi in relatia noastra cu parintii, cu comunitatea locala si cu mediul de afaceri, constienti fiind ca rolul nostru este sa dezvoltam viitorul cetatean activ si ca fara ei nu facem decat sa boicotam viitorul dezvoltarii Romaniei. Vom promova meritocratia si vom incerca sa tinem educatia de orice joc politic, sistemul educational fiind neutru si unul dintre principalii beneficiari ai dezbaterii dintre doctrine.Vom accentua rolul scolii in dezvoltarea unor atitudini sanatoase bazate pe dezvoltarea spiritului civic si pe principii care promoveaza diversitatea si toleranta. Vom sustine elevul sa gandeasca critic, sa opereze cu notiuni din varii zone de studiu si sa aiba incredere in fortele proprii; vom investi major in zonele unde avem probleme, in special in mediul rural si in comunitatile cu romi, astfel incat ceea ce acum este perceput ca grup "vulnerabil" sa devina in cativa ani "resursa" pe care sa ne putem baza in dezideratul nostru de a avea o economie puternica si sustenabila; vom fi fermi in a descuraja orice forma de alocare inechitabila a resurselor, orice incercare de a promova oameni nepregatiti in functii de coordonare si vom incuraja participarea elevilor si parintilor an dialigul care trebuie sa reinvie idea ca "scoala te face om". Vom sustine orice actiune care ajuta la combaterea oricarei forme de discriminare si vom fi impotriva oricarei intolerante! Scoala trebuie sa redevina locul unde un copil este tratat cu grija si cu responsabilitatea necesara celui ce ne va defini in viitor, si nu mai trebuie sa fie o zona aflata la cheremul oamenilor politici.Trebuie sa ofer scuze si celor ce sunt ironizati pentru "perlele" pe care le scriu la diverse examene nationale. Nu este numai vina voastra. Noi, toti din sistem, ar trebui sa iesim in fata voastra si sa strigam ca ceea ce voi sunteti acum este doar un rezultat al modului nostrum de a face lucrurile din ultimii ani si ca indolenta si inactiunea noastra v-a condus catre acest esec. Ne pare tare rau si suntem constienti ca nu putem sa mai intoarcem timpul.Putem insa, de astazi, sa facem lucrurile altfel.Am gresit mult in ultimii 30 de ani, toti, indiferent de culoare politica. Astazi avem sansa sa incepem sa punem bazele unui altfel de a face lucrurile, care sa sprijine pe fiecare copil in parte, indiferent de originea etnica, stare sociala, mediu de rezidenta, stare de sanatate, dizabilitate, religie, etc, sa scoata la lumina tot potentialul pe care il are. Pentru ca educatia nu trebuie sa lase pe niciun copil in urma. Pentru ca, fara cei ce ne sunt astazi elevi, viitorul Romaniei nu exista. Pentru ca fiecare cetatean roman este la fel de important pentru noi.Nu este numai menirea noastra de profesori, parinti si edili, ci mai ales obligatia noastra fata de Romania de maine."Cam acesta mi-as dori sa fie discursul pe care sa-l aud rostit de politicieni, acum, dupa examenele nationale.Mi-as mai dori ca la inceputul anului scolar, o multime de oameni politici sa-si doreasca sa participe la festivitatile de deschidere a anului scolar care vor avea loc intr-una din sutele de scoli care scoate analfabeti pe banda rulanta de ani de zile fara ca cineva sa ia vreo masura si sa-si asume un astfel de mesaj; sau la o scoala gimnaziala in care rata de promovabilitate la examenele nationale nu depaseste 5%; sau la una din scolile segregate pe criteriu etnic sau la o scoala care este, mai degraba, un "cimitir educational" decat o institutie care contribuie la dezvoltarea profesional-academica a celui ce beneficiaza de serviciile ei; sau la una din scolile care au profesori calificati mai deloc si unde orice tine de calitatea educatiei este un vis; sau, si mai rau, la una unde toate cele mentionate, si multe altele, fac casa buna cu ideea ca elevul este un prost caruia noi nu avem ce sa-i facem.40% dintre elevii care au invatat la scolile generale din mediul rural au luat sub nota 5. Cam 1/6 dintre elevii care au terminat anul trecut clasa a VII-a nici macar nu s-au mai inscris la examenul national. Din intreaga cohorta (adica elevii care s-au inscris in clasa I-a in anul scolar 2012-2013 in scoli din mediul rural) cam 30% au luat examenul national. Restul, fie nu mai sunt in tara, fie "au esuat". Un maxim de 10% se va inscrie la facultate. Cam 5-7% o va si finaliza. Asta in conditiile in care media nationala este cam de 20%.Esecul lor nu este cauzat de faptul ca acesti copii nu au capacitatea de a performa, ci de realitatea nevazuta de cei care trebuiau sa intervina asupra calitatii educatiei extrem de scazuta pe care scolile din aceste zona o ofera.In fiecare an, alti zeci de mii de copii au viitorul facut praf din cauza faptului ca avem un sistem educational stramb si inechitabil. Si nimic nu pare sa se schimbe....