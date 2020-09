Scoala privata din Bucuresti, inchisa inainte sa-si inceapa activitatea. Doi profesori s-au imbolnavit de COVID-19

In Bucuresti, scoala privata Avenor College a anuntat miercuri, 2 septembrie, ca isi testeaza tot personalul dupa ce doi profesori au fost confirmati pozitiv la testul pentru noul coronavirus "Tot personalul este trimis la testari in urmatoarele doua zile, noi oricum urma sa facem o perioada de acomodare cu copiii la scoala in urmatoarele saptamani, asadar am decis sa incepem online cu ei si sa testam tot personalul in urma aparitiei cazurilor", a spus Raluca Tarcea, directorul de comunicare al Avenor College, pentru Ziare.com.Totodata, Raluca Tarcea sustine ca elevii nu apucasera inca sa vina la scoala in momentul depistarii cazurilor, iar contactul fizic intre angajati a fost minimal, majoritatea interactiunii intamplandu-se in mediul online.Mai mult, elevii ar urma sa fie primiti la scoala de saptamana viitoare."O persoana nu a interactionat deloc cu nimeni, este acasa de mult pentru ca avea in familie o persoana suspecta, o alta persoana a fost confirmata, la fel a luat virusul din mediul ei extern. Sunt in stare buna amandoua, una dintre ele este la Bals sub supraveghere si ca atare noi am facut testari pentru oamenii care s-au intalnit cu cea de-a doua persoana, cea de care va spuneam ca a vent in comunitate, asimptomatica fiind. Aceste teste au iesit deja si sunt negative si am decis sa extindem masura testarii la intreaga comunitate ca sa fim convinsi ca in momentul de luni cand copiii vor veni la scoala pana la urma, avem situatia clara si pentru profesori si pentru parinti.Parintii nostri au vrut sa trimita copiii la scoala. Noi am facut sondaje in comunitate inainte sa incepem si peste 85% din parintii nostri au spus ca vor sa ii trimita. Noi am dat planuri detaliate si sunt publice si pe site-ul nostru. Le-am explicat masurile, le-am facut fluxuri diferentiate la copii, veniri-plecari diferite, atunci parintii au fost foarte increzatori ca lucrurile se vor intampla cum trebuie.In acelasi timp, cand i-am anuntat ca am decis sa testam profesorii, au primit masura drept o masura buna. Cu toti specialistii cu care ne-am consultat, aceasta masura de a testa intreg personalul unei scoli nu este in niciun protocol, este o masura pe care noi ne-o asumam si noi o platim pentru ca vrem sa fim extraprecauti", a mai spus Raluca Tarcea, directorul de comunicare al Avenor College.