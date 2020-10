Scolile din patru orase si trei comune din Alba trec pe scenariul "rosu". Mii de elevi vor face cursuri online

Unitatile de invatamant au fost trecute in scenariul 3 - rosu ca urmare a inregistrarii unei incidente cumulate de peste 3 cazuri de imbolnavire la 1.000 de locuitori in ultimele 14 zile."Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Alba a aprobat miercuri hotararea prin care se suspenda temporar activitatile didactice care presupun prezenta fata in fata, cursurile urmand astfel sa se desfasoare in sistem online in aceste unitati de invatamant", a anuntat, intr-o conferinta de presa, prefectul Nicolae Albu.Reluarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a elevilor in cadrul unitatilor scolare din Alba Iulia, Sebes, Campeni, Ocna Mures, Cricau, Unirea si Vintu de Jos se va dispune tot prin hotarare de catre CJSU, dupa obtinerea avizului DSP, respectiv dupa scaderea ratei de incidenta sub limita de alerta.Anterior, a fost dispusa desfasurarea cursurilor exclusiv pe scenariu 3 - rosu in Aiud, Ciugud, Galda de Jos, Hoparta si Blandiana. "In total, avem astazi 56 de unitati de invatamant care sunt pe scenariul rosu", a precizat prefectul judetului Alba.In Alba Iulia, aceasta rata de incidenta era miercuri de 3,11, in Sebes de 3,01, in Campeni de 3,80, in Ocna Mures de 4,33, in Cricau de 3,45, in Unirea de 3,27, iar in Vintu de Jos de 3,31.Rata pe judet era miercuri de 2,27, a doua pe tara dupa municipiul Bucuresti.