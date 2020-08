Scriitorul Bogdan Ghiu, noul membru titular al Consiliului de administratie al TVR, in locul lui Dorin Dan Lazea

"Bogdan Ghiu este noul membru titular al Consiliului de Administratie al TVR in urma demisiei domnului Dorin Dan Lazea, depusa de acesta in scris, printr-o adresa catre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului. In conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, locul devenit vacant in acest mod se ocupa de catre supleantul titularului", precizeaza Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Protocol al TVR intr-un comunicat transmis miercuri.Bogdan Ghiu este poet, eseist (literatura, filosofie, media, arhitectura si urbanism, arta contemporana), traducator, teoretician si pedagog al traducerii, jurnalist, realizator radio-tv.Intre 1998 si 2000 a fost inspector de continut in trustul Mediapro (Pro TV si Acasa), intre 2000 si 2001, jurnalist si consilier marketing in trustul Intact (Radio Romantic, Antena 1), intre 2001 si 2003 a fost seful Serviciului de Strategie Programe, din subordinea PDG al Televiziunii Romane, iar intre 2005 si 2010 a facut parte din Consiliul de Administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune.In prezent, Bogdan Ghiu este titular al rubricilor saptamanale "De-clic (k)/Atelier deschis" (Observator cultural), "Evul Media" (www.liternet.ro) si al rubricii zilnice de cultura urbanistica "Unde ne oprim in Bucuresti" (Radio Romania Cultural), colaborator permanent al revistei Arhitext (www.arhitextdesign.ro) si, ocazional, al revistei Sinteza.Consiliul de Administratie al TVR este numit de Parlament pentru o perioada de 4 ani si este format din 13 persoane, desemnate prin votul majoritatii deputatilor si senatorilor.