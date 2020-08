Scriitorul Radu Ghelmez, critici dure la adresa lui Cristi Puiu, dupa discursul anti-masca sustinut la TIFF: "Nimeni nu are un cec alb pentru spus prostii in public"

Declaratia lui Cristi Puiu

"Nimeni nu are un cec alb pentru spus prostii in public. Nimeni. Indiferent de pozitie, educatie, cariera, profesie, admiratori sau bani. Nimeni! Asa arata o societate sanatoasa, iar eu aplaud din primul rand vazand cum incepem, timid, sa ne insanatosim", sustine scriitorul intr-o postare pe Facebook Radu Ghelmez mai sustine ca aplauda din primul rand criticile pe care le primeste regizorul. "Prea multe voci prajite am lasat atatia ani sa emita prostii in spatiul public fara nicio consecinta. Fara nicio consecinta pentru ei, ca pentru noi sunt consecinte destule si le platim zi de zi".Acesta mai adauga faptul ca regizorul si-a asumat consecintele in momentul in care a facut afirmatiile respective."A tinut sa ne spuna de la obraz ca suntem toti niste prosti, desi banuiesc ca ii era clar ca vom raspunde, deci si-a asumat consecintele. De ce nu le-ar plati daca si le-a asumat? Asa o fi, suntem niste vaci proaste cum crede Puiu pentru ca purtam masca atunci cand ni se cere. Eh, pai daca suntem vaci proaste, sa nu se mire ca nu ii gustam arta fina. Sau o gustam (nu e cazul meu), dar nu suficient cat sa permitem discursuri toxice pe scena unui festival de film fara a reactiona negativ in cor".Radu Ghelmez considera ca nimeni nu are un cec alb pentru spus prostii in public. "Nimeni. Indiferent de pozitie, educatie, cariera, profesie, admiratori sau bani. Nimeni! Asa arata o societate sanatoasa, iar eu aplaud din primul rand vazand cum incepem, timid, sa ne insanatosim"Regizorul Cristi Puiu a declarat vineri noaptea, la proiectia in avanpremiera nationala a celui mai nou film al sau, "Malmkrog", ca este "inuman" ca spectatorii sa priveasca un film de 200 de minute purtand masca de protectie pe fata."Sa stati cu masca pe fata sa va uitati la un film de 200 de minute este inuman. Si eu va rog sa plecati atunci cand ati simtit ca trebuie sa iesiti, ca nu mai suportati, sa plecati, va rog foarte mult. Daca dumneavoastra sunteti aici si va uitati la un film azi, este pentru ca au existat niste oameni indisciplinati in Romania in decembrie '89 si care au zis Nu dictaturii.Puterea instalata ar face bine sa discute cu oamenii, sa intre in dialog, nu sa ne trateze ca pe niste vite. Da, exista aceasta problema, exista o epidemie, exista un virus, dar tonul autoritatilor statului este inacceptabil", a afirmat regizorul.Citeste si: VIDEO Regizorul Cristi Puiu refuza sa poarte masca in public la TIFF: "Puterea ne trateaza ca niste vite". "Au existat niste oameni indisciplinati in Romania, in Decembrie '89, care au spus nu dictaturii" Citeste si: Ce spune un medic care lucreaza intr-un spital COVID despre discursul anti-masca al regizorului Cristi Puiu: "Trist, el este lider de opinie"