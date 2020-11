Scrisoarea deschisa semnata de zeci de intelectuali romani si adresata clasei politice: "Cu ce drept ne cereti votul?"

Semnatarii scrisorii deschise atrag atentia asupra faptului ca Parlamentul este unica autoritate legiuitoare, iar legile care vor fi votate in urmatoarea legislatura "ne vor jalona vietile", motiv pentru care schimbarea ar trebui inceputa in acest cadru."Dorim sa ne spuneti ce veti face pentru a deparazita viata publica si institutiile statului de "fratia penal-academica", de pegra falsificatorilor de diplome, a plagiatorilor de licente si doctorate, de mistificatori care si-au inventat biografii mincinoase pentru a primi functii si demnitati, pe scurt, pentru a obtine, prin inselaciune , votul romanilor?", se arata in textul documentului. Semnatarii scrisorii propun chiar cinci solutii care ar avea ca efect curatirea spatiului de impostura si restabilirea normalitatii, si anume:1. Infiintarea unui Registrului National al Diplomelor (RND);2. Modificarea de urgenta a art. 14 din Legea 153/ 2017 (cunoscuta drept Legea salarizarii), care ar anula sporul de "doctorat";3.Instituirea obligatiei legale ca toti angajatii din institutiile de stat sa dea declaratii pe proprie raspundere, prin care sa-si asume, sub sanctiunea legii penale, faptul ca actele de studii depuse la angajare sunt autentice;4. Redactarea unui Statut al Demnitarului, similar Statutului Functionarilor Publici, in care sa fie prevazute standardele de etica si integritate obligatorii pentru persoanele care isi depun candidatura, ori sunt numite in functii in urma procesului electoral;5. Introducerea obligativitatii postarii CV-urilor pe site-urile institutiilor publice, pentru toate persoanele din sistemul public care ocupa functii de conducere.Redam integral textul scrisorii deschide:Stimati politicieni, viitori senatori si deputati,Va aflati la inceputul unei noi campanii electorale in care dumneavoastra, politicienii, va pregatiti sa cuceriti alegatorii si sa le depozitati sperantele pentru inca patru ani. Dar nu cumva ati uitat un punct esential in platformele program cu care tocmai ati intrat in campania electorala? Cu ce drept ne cereti votul, cata vreme nu spuneti nimic despre ce veti face pentru ca legile din urmatorii ani sa nu mai fie legi date de impostori si hoti , in apararea imposturii si a hotiei? Cine ne apara pe noi, alegatorii, de urmatoarea Ordonanta 13?Veti fi in urmatorii ani cei care, ca membri ai Parlamentului, unica autoritate legiuitoare a tarii, veti face propuneri legislative si veti vota legile care ne vor jalona tuturor vietile. Dorim sa ne spuneti ce veti face pentru a deparazita viata publica si institutiile statului de "fratia penal-academica", de pegra falsificatorilor de diplome, a plagiatorilor de licente si doctorate, de mistificatori care si-au inventat biografii mincinoase pentru a primi functii si demnitati, pe scurt, pentru a obtine, prin inselaciune, votul romanilor? Ce veti face cu oamenii lipsiti de calificari si de competente reale, care si-au falsificat actele de studii, si-au cumparat titluri academice si au inventat episoade de viata doar pentru a simula abilitati pe care nu le-au avut niciodata? Ce veti face cu cei care gestioneaza bugetul si resursele acestei tari, care fac trafic de influenta, promoveaza legi si iau decizii prin care spoliaza si corup societatea in care traim?Saracia, lehamitea, disperarea care au impins milioane de romani in afara granitelor se datoreaza in cea mai mare masura impostorilor. De trei decenii, ei comit nestingheriti un adevarat genocid spiritual. Intr-o tara in care managementul contraselectiei a devenit metoda de guvernare - nu mai conteaza cat de agramati, de nepriceputi, de prosti sunt cei numiti in functii publice -, senzatia pe care o avem este de moarte lenta a unui intreg popor. Contraselectia e boala letala a Romaniei, pentru ca ea secatuieste rezervorul de inteligenta si moralitate care asigura forta oricarei natiuni. Ea suprima in fasa elitele si performantele acestei tari.Acest dezastru poate fi oprit doar prin vointa politica si prin asumarea unor decizii ferme. Va solicitam, deci, sa promovati in campania dumneavoastra actele normative care sa reglementeze introducerea masurilor de mai jos si sa ne garantati ca, odata alesi, le veti adopta urgent:1. Infiintarea unui Registrului National al Diplomelor (RND), gestionat de o autoritate in subordinea Ministerului Invatamantului, care sa alcatuiasca o evidenta informatica (baza de date) accesibila pe internet oricarei persoane interesate. In Registrul National al Diplomelor trebuie sa figureze toate diplomele de studii emise pe teritoriul Romaniei incepand cu anul 1990, pentru invatamantul liceal, universitar si postuniversitar, atat de stat, cat si privat. Este revoltator si inacceptabil faptul ca Ministerul Invatamantului nu are niciun control asupra emiterii actelor de studii pe teritoriul Romaniei, furnizand institutiilor de invatamant doar suportul fizic (hartia) pe care sunt tiparite diplomele!2. Instituirea obligatiei legale ca toti angajatii din institutiile de stat sa dea declaratii pe proprie raspundere, prin care sa-si asume, sub sanctiunea legii penale, faptul ca actele de studii depuse la angajare sunt autentice. De asemenea, angajatorii sa fie obligati sa afiseze, pe site-ul fiecarei institutii de stat, listele centralizate cu numele angajatilor si elementele de identificare ale diplomelor. Studiile angajatilor statului trebuie sa fie publice, asa cum sunt si averile lor, verificate de o autoritate nationala, pe baza declaratiilor de avere.3. Modificarea de urgenta a art. 14 din Legea 153/ 2017 (cunoscuta drept Legea salarizarii), in sensul eliminarii sporului de doctorat pentru toate persoanele angajate in sistemul public, cu exceptia celor care lucreaza in domeniile invatamantului, cercetarii, culturii si sanatatii. Este imperios necesar ca titlul de doctor sa revina la semnificatia lui fireasca, de atestare a excelentei academice, nu de marca a "succesului" social! O astfel de masura legislativa ar opri inflatia de doctorate obtinute de persoane cu profesii complet irelevante in raport cu un astfel de titlu academic.4. Introducerea obligativitatii postarii CV-urilor pe site-urile institutiilor publice, pentru toate persoanele din sistemul public care ocupa functii de conducere. De asemenea, instituirea unui model unic de CV, cu norme stricte de completare, pentru toate persoanele angajate in sistemul public. Este revoltator sa existe institutii de stat conduse de persoane care au CV-urile "la secret", guvernanti si politicieni cu biografii care nu pot fi verificate de nimeni. Obligativitatea completarii unui model unic de CV ar face imposibila omiterea unor perioade din biografia profesionala, sau redenumirea institutiilor in care o persoana a lucrat inainte de 1989. Astfel, n-am mai fi siliti sa citim in zilele noastre minciunile insultatoare prin care fostii ofiteri de Securitate se prezinta, la depunerea candidaturii sau la numirea in functii publice, drept "ofiteri de informatii".5. Redactarea unui Statut al Demnitarului, similar Statutului Functionarilor Publici, in care sa fie prevazute standardele de etica si integritate obligatorii pentru persoanele care isi depun candidatura, ori sunt numite in functii in urma procesului electoral. Printre incompatibilitatile care trebuie instituite obligatoriu sunt condamnarile penale pentru fapte de coruptie sau alte fapte grave (chiar daca au fost amnistiate), anchetele penale in curs pentru acte de coruptie sau alte fapte grave, precum si colaborarea sau apartenenta la structurile represive ale statului comunist, constatata definitiv de o instanta de judecata.Societatea, noi, cei care va alegem, suntem indreptatiti sa stim ca exista un mecanism legal eficient si nesantajabil de control al competentelor si moralitatii celor care vor ocupa punctele-cheie in societatea romaneasca. Nimeni n-ar urca intr-un autobuz condus de cineva care nu are licenta de sofer de transport public sau despre care se stie ca si-a falsificat licenta. Credeti oare ca alegatorii dumneavoastra sunt dispusi sa se lase pe mana celor care nu au nici o competenta din cele pe care le presupune functia ocupata prin impostura? "Oamenii care insala", impostorii, sunt cei care ne imping astazi in prapad. Nu mai putem sa asistam in tacere la moartea lenta a acestei tari incapute pe mana lor.Semnatari:Radu Cornel Andreica, consilier juridic, Consiliul Civic Local ClujAlexander Baumgarten, istoric al filosofiei, profesor, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-NapocaIoana Bican, profesor univ., Universitatea Babes-BolyaiAna Blandiana, scriitorLidia Bodea, director Editura Humanitas Florin George Calian, cercetator stiintific, Centrul de Cercetare Ecumenica SibiuAlexandru Calinescu, profesor universitar emerit, Universitatea "Al.I.Cuza" Iasi, scriitor Mircea Cartarescu , scriitor, profesor Universitatea BucurestiCarmen Chifiriuc, profesor, Universitatea BucurestiMelania Cincea, jurnalistCatalin Cioaba, lector dr., Universitatea BucurestiCiprian Ciocan, Fundatia Comunitara SibiuRomanita Constantinescu, conf. univ.dr., Universitatea din Bucuresti, Universitatea din HeidelbergRobert Coravu, lector dr., Universitatea BucurestiProf. Univ. Dr. Ioana Craciun-Fischer, Universitatea din BucurestiGabriela Cretia, profesor emerit, Universitatea BucurestiAnca Dan, cercetator la Centrul National de Cercetare Stiintifica, FrantaCristi Danilet, judecator, Asociatia "VedemJust"Stefan-Marius Deaconu, doctorand, Universitatea din Bucuresti; secretar general si reprezentant al studentilor in Consiliul de Etica si Management Universitar (CEMU)Oana Gheorghiu, Asociatia "Daruieste Viata"Dana Jalobeanu, conferentiar Universitatea BucurestiGabriel Liiceanu, scriitor, profesor emerit, Universitatea BucurestiLiviu Marin, profesor, Universitatea BucurestiDiana Margarit, conferentiar, Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice, Universitatea Al.I. Cuza - IasiMircea Mihaies, profesor, Universitatea de Vest TimisoaraCiprian Mihali, profesor, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-NapocaMihaela Miroiu, prof. univ. dr. SNSPAGermina Nagat, cercetator stiintific, CNSAS Alexandru Nicolae, conferentiar universitar, lingvistHoria-Serban Onita, presedinte al Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din RomaniaIoana Parvulescu, scriitor, profesor Universitatea BucurestiAndrei Plesu, scriitor, profesor emerit, Universitatea BucurestiIosif Pop, economist, initiator al Consiliul Civic Local Cluj-Napoca Marian Popescu , profesor universitar, reprezentant al MEN la Consiliul Europei/ETINED, membru al Board-ului IRAFPA (Institutul de Cercetare si Actiune pentru Frauda si Plagiatul Academic, Geneva) Cristian Preda , decan, Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea BucurestiRaluca Pruna, juristAntoaneta Sabau, filolog, cercetator stiintific, Centrul de Cercetare Ecumenica, SibiuAna-Sorana Scutelnicu, profesor, voluntar in cadrul organizatiei "Voci pentru Democratie si Justitie"Iulia Stanciu - arhitect, profesor Universitatea de arhitectura si urbanism "Ion Mincu", BucurestiIoan Stanomir, scriitor, profesor Universitatea din BucurestiVladimir Tismaneanu, profesor, Universitatea Maryland, SUAVirgiliu Tarau, profesor, Universitatea Babes-BolyaiCarmen Uscatu, Asociatia "Daruieste Viata"Radu Vancu, scriitor, profesor Universitatea "Lucian Blaga" SibiuCatalin Vasilescu, profesor, Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila", BucurestiAlfred Vespremeanu-Stroe, profesor, Universitatea BucurestiSmaranda Vultur, scriitoare, conferentiar universitarVlad Zografi, scriitorMarian Zulean, profesor, Universitatea Bucuresti