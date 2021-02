Cinci ONG-uri de prestigiu cer desfiintarea institutului lui Ion Iliescu: "Finantarea institutiei de catre stat este nejustificata"

"Reamintim faptul ca a fost data deja o ordonanta de urgenta pentru desfiintarea acestui Institut (in 30 decembrie 2019, de catre guvernul condus de Ludovic Orban ), dar majoritatatea PSD din Parlament a respins acea ordonanta.Presedintele Romaniei Klaus Johannis a solicitat Parlamentului reexaminarea legii prin care a fost respinsa ordonanta de urgenta, subliniind ca institutia "nu a actionat in vederea atingerii scopului si misiunii pentru care a fost infiintata", se arata in scrisoarea deschisa.Mai mult, membrii GDS sustin ca este "un act de ipocrizie si impostura stiintifica" sa fie scoase pe banda rulanta lucrari si studii despre evenimentele de la Revolutie , fara sa fie numiti autorii crimelor."La 31 de ani de la momentul definitoriu al curajului sau, poporul roman a ramas cu tragica intrebare, devenita aproape retorica prin repetitie, "Cine a tras in noi dupa 22?". Este o nedreptate profunda pentru memoria eroilor care ne-au redat si aparat libertatea in decembrie 1989. Este dureroasa pentru urmasii acestora, pentru ranitii ramasi in carucioare de invalizi, pentru memoria colectiva si pentru imaginea noastra ca popor", se mai arata in scrisoare.Scrisoarea este semnata de membrii mai multor ONG-uri, printre care Grupul pentru Dialog Social (GDS), Asociatia Revolutionarilor fara privilegi, Fundatia Gheorghe Ursu, Societatea Timisoara si Asociatia umanitara pentru protejarea si sprijinirea invalizilor, ranitilor si urmasilor celor cazuti in timpul Revolutiei din decembrie 1989 - Dolj.