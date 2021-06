Zapada de sapte-opt metri pe Transfagarasan. Interventiile pentru deszapezire continua VIDEO

"Cu toate ca iarna pare ca s-a instalat definitiv in zona alpina, continuam eforturile pentru deszapezirea Transfagarasanului . Indiferent de conditiile meteo intervenim cu excavatoare, incarcatoare si freze pentru indepartarea stratului de zapada care pe alocuri depaseste si 7-8 metri", au transmis, marti, reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) BrasovUn strat proaspat de zapada s-a asternut in Masivul Bucegi, unde a inceput din nou sa ninga. Meteorologii anuntasera, de altfel ca, in noaptea de duminica spre luni si pe parcursul zilei de luni, vremea se raceste si apar precipitatii mixte pe creste.Si la Balea-Lac temperaturile scazute au dus la mentinerea stratului de zapada, dar drumarii intervin pentru deszapezirea Transfagarasanului.Purtatorul de cuvant al Directiei regionale de drumuri Brasov, Robert Elekes, a declarat ca drumarii intervin cu excavatoare, freze de zapada, incarcatoare frontale pentru deszapezirea partii superioare a drumului, el mentionand ca, in functie de conditiile meteo, Transfagarasanul ar putea fi deschis la 1 iulie.