Se raceste vremea. La ce temperaturi spun meteorologii ca trebuie sa ne asteptam

Luni si marti, vremea va ramane frumoasa si mult mai calda decat in mod obisnuit, in aceasta perioada a anului, mai ales in zonele de deal si de munte, unde vor fi si maxime de 16-17 grade Celsius, a spus, la Digi24, Elena Mateescu, directorul general al ANM.Vremea se va raci insa in cea mai mare parte a tarii, de la mijlocul saptamanii, mai ales in zonele de deal si de munte. La sfarsitul saptamanii, temperatuile maxime vor ajunge la 7-12 grade, iar minime pana la minus 5 grade Celsius, in media acestui interval."Si in Bucuresti, o vreme in general inchisa de la mijlocul saptamanii, nebulozitate joi diminata, care poate sa aduca burnita si, nu in ultimul rand, conditii pentru producerea cetii", a spus Elena Mateescu.Dupa 15 noiembrie, vremea se va raci din nou, iar temperaturile minime ar putea scadea sub zero in aproape toata tara.