Se redeschid santierele pe Autostrada Soarelui si incep lucrarile la podul de la Cernavoda

Garduri de protectie cu o inaltime de doi metri intre Bucuresti, Lehliu si Fetesti unde acestea lipsesc pentru ca au fost deteriorate sau furate

Va fi asigurat iluminatul la toate podurile dintre Bucuresti si Lehliu

Vor fi montate cinci panouri electronice de informare cu mesaje variabile pentru participantii la trafic

Compania de Drumuri vrea sa creasca siguranta pe autostrada spre mare si va instala panouri informative si parapete de beton pe mijloc si stalpi de iluminat pe poduri pana in 2023, cu bani europeni, potrivit Digi24.ro La Cernavoda, pe sensul Constanta - Bucuresti autostrada va fi inchisa pe o portiune de 3 kilometri. Circulatia va fi deviata pe celalalt sens, iar viteza va fi limitata la 50 de km pe ora. Se va circula astfel pana pe 27 mai. Toate restrictiile de circulatie o sa fie ridicate in sezonul estival, urmand ca lucrarile sa fie reluate la jumatatea lunii septembrie. Termenul de finalizare este de doi ani, iar de lucrari se va ocupa un constructor din Romania, valoarea fiind de 67 de milioane de lei.Este posibil sa inceapa lucrarile si la podul peste bratul Borcea in toamna.Pentru cresterea sigurantei pe Autostrada Soarelui, se vor lua urmatoarele masuri: