Cine sunt noii secretari de stat numiti la Ministerul Sanatatii si la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

Potrivit unei decizii a premierului Florin Citu publicate marti in Monitorul Oficial, Andreea-Anamaria Moldovan a fost desemnata secretar de stat la Ministerul Sanatatii.Prim-ministrul a semnat si numirea lui Marius Mihai Vasiliu ca secretar de stat la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.Au avut loc si eliberari din functii.Nicolae Dragos Garofil a fost eliberat din calitatea de secretar de stat in Ministerul Sanatatii.Totodata, Diana Olivia Morar si-a dat demisia din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei. Premierul a semnat eliberarea ei din aceasta calitate.Toate deciziile au fost publicate in Monitorul Oficial.