Secretarul de stat Horatiu Moldovan: "Numarul de pacienti crescut la ATI este cel care ne ingrijoreaza cel mai tare"

"Suntem inca pe trend ascendent, dar nu este exploziv, nu este accelerat. Speram sa mergem catre platou. Se fac in medie 26.000 de teste in 24 de ore, dar cifra este variabila, in functie de persoanele care sunt in laborator in functie de multi factori. Nu este cazul sa facem o testare in masa. O sa testam pacientii care trebuie testati conform definitiei de caz, ar fi o risipa de resurse. Nu este rational sa facem asta. Noi vorbim de sanatate publica, nu putem risipi resurse.Numarul de pacienti crescut la ATI este cel care ne ingrijoreaza cel mai tare. Avem aproximativ 900 de parturi destinate celor cu covid, avem ocupate jumatate deocamdata. Ele nu sunt ocupate uniform si de aceea apar situatii in care toate paturile dintr-un spital sunt ocupate.Exista posibilitatea sa crestem numarul de paturi sau sa convertim din zona non covid, dar speram sa nu fie cazul", a explicat joi Horatiu Moldovan.Cat priveste mastile care ar fi trebui sa ajunga la populatia defavorizata, Moldovan a declarat ca ele vor veni, dar, intre timp, "se pot folosi solutii proprii, fulare, batiste". "Noi vom asigura ceea ce s-a hotarat", a afirmat acesta.