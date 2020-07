Secretarul de Stat, Liviu Bratescu, suspect de COVID-19: "Am avut o intalnire de lucru cu Prefectul de Cluj"

"Am avut o intalnire de lucru la data de 25 iunie. Cand am aflat stirea ca Mircea Abrudean a fost confirmat pozitiv, am anuntat DSP-ul si medicul meu de familie si am intrat in izolare. Acum ma aflau in apartamentul meu din Bucuresti.", a precizat Liviu Bratescu, pentru Ziare.comSecretarul de Stat declara ca starea lui de sanatate e foarte buna si ca nu a avut niciun simptom pana acum."Ma simt foarte bine si lucrez de acasa, pe Zoom. Voi face testul in functie de cum evolueaza starea mea de sanatate. Deja au trecut 12 zile de cand am luat contact cu Mircea Abrudean, deci nu cred ca am motive de ingrijorare. Totusi, urmez procedura asa cum este normal.", a mai adaugat Liviu Bratescu, pentru Ziare.comAncheta epidemiologica a Directiei de Sanatate Publica Cluj a stabilit 12 contacti directi ai prefectului Mircea Abrudean, infectat cu COVID-19."In urma anchetei epidemiologice realizate de DSP Cluj, s-a stabilit un numar de 12 contacti directi apropiati, carora li s-a recomandat autoizolarea la domiciliu. Cladirea Institutiei Prefectului a fost dezinfectata in aceasta dimineata. Activitatea curenta nu este afectata", a declarat, luni, prefectul Mircea Abrudean.El a mai spus ca nu s-a putut identifica sursa infectarii sale.Prefectul judetului Cluj, Mircea Abrudean, si familia acestuia au fost depistati, duminica, cu COVID-19."In cursul serii de 3 iulie, am fost cu baietelul nostru de 9 luni la UPU Pediatrie, pentru ca avea febra, care am crezut initial ca are legatura cu iesitul dintisorilor. Dupa consultul de specialitate, medicii au constatat ca are faringo-amigdalita. Avand in vedere simptomatologia, a fost recoltat pentru testare Covid-19. Rezultatul a venit in dupa-amiaza de 4 iulie pozitiv, motiv pentru care ne-am testat si eu si sotia mea, ambele rezultate fiind pozitive, cu toate ca suntem asimptomatici. In cursul acestei dimineti (duminica - n.r.) ne vom interna cu totii la Spitalul Clinic de Boli Infectioase. Ancheta epidemiologica este in curs de realizare de catre DSP Cluj", a declarat, duminica, prefectul Mircea Abrudean.