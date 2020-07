Secretarul de stat Liviu Rogojinaru: Planuri, strategia de export a Romaniei pe perioada 2021-2027 si o "harta economica a Romaniei"

"Vrem sa promovam mult mai mult exportul. Lucram in acest sens. (...) Ce facem noi la Minister? Acum scriem la Strategia de export a Romaniei pe perioada 2021-2027, impreuna cu colegii, cu Academia de Studii Economice, cu Institutul de Stat pentru Prognoza, cu Cancelaria Primului ministru, Consiliul de export al ministerului, am creat un grup de lucru si incepem sa scriem. Tot asa cum vrem sa dam harta economica a Romaniei, probabil ca in maximum doua luni de zile o vom avea gata, in asa fel incat toata lumea sa vada fiecare judet, ce mai facem noi in tara asta. Promovam practic produsele romanesti", a declarat Rogojinaru.Ministerul vrea sa trimita aceasta harta tuturor ambasadelor Romaniei."Cine intreaba de Romania, sa spuna: Uite, asta facem noi, primele 100 de firme din fiecare judet, asta facem noi astea sunt si cu asta se ocupa", a explicat oficialul.El afirma ca "planul cincinal" nu a fost inventat de regimul comunist, ci de parintii economiei.Oficialul mai spune ca autoritatile incearca sa sprijine producatorii din Romania."Este nevoie de o strategie pentru promovarea produselor romanesti. Avem nevoie sa ne ajutam in primul rand noi pe noi, avem nevoie de stiinta cum sa facem acest lucru, este foarte important sa avem o strategie, sa avem o gandire, sa mergem impreuna cu produsele romanesti pe piata internationala, sa stim sa ne promovam mai bine inclusiv la noi in tara, dar sa stim sa ne promovam cel putin la fel de bine si pe pietele extracomunitare. Este foarte important sa reinvatam sa exportam si as fi foarte fericit sa reexportam produsele romanesti si brandurile romanesti", a precizat Liviu Rogojinaru.Videoconferinta, organizata de Agentia de presa News.ro, Team Innovation Media si Agentia de PR si comunicare Plurivox, avand in vedere consecintele economice ale pandemiei Covid-19, isi propune sa sustina produsele fabricate in Romania si implicit companiile care realizeaza astfel de produse in ideea cresterii importantei economiei romanesti in ansamblu. O astfel de initiativa are efecte benefice asupra PIB, precum si in ceea ce priveste echilibrarea balantei comerciale, fluxului monetar si cursului valutar. De asemenea, se investeste in comunitate si se consolideaza economia. Produsele romanesti trebuie sa fie de calitate si competitive cu cele din strainatate astfel incat consumatorul sa fie multumit si sa constientizeze alegerea sa, promovarea acestora bazandu-se nu numai pe valori traditionale si sentimentale.