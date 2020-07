Secretarul general al ONU avertizeaza asupra pericolului inegalitatilor agravate de pandemie

Pandemia "a fost comparata cu o radiografie la care s-au vazut fracturile din scheletul fragil al societatilor pe care le-am construit", a spus Guterres. "Aceasta expune erorile si neadevarurile de peste tot: minciuna ca pietele libere pot asigura asistenta medicala pentru toti; fictiunea ca munca de ingrijire neremunerata nu este munca; amagirea ca traim intr-o lume post-rasista; mitul ca suntem cu totii in aceeasi oala", a adaugat el.Secretarul general a evidentiat principalele cauze ale inegalitati, inclusiv rasismul sistemic, mostenirea colonialismului, patiarhatul, decalajele in accesul la tehnologie si inegalitatile din guvernarea globala."Tarile care au castigat acum 70 de ani au refuzat sa ia in considerare reformele necesare pentru modificarea relatiilor de putere in institutiile internationale", a spus Guterres, referindu-se la voturile in Consiliul de Securitate al ONU, unde Statele Unite, China, Rusia, Regatu Unit si Franta au drept de veto.Inaltul oficial a sustinut ca reactia la pandemie "trebuie sa se bazeze pe un nou contract social si pe un nou acord international care sa creeze oportunitati egale pentru toti si respectul drepturilor si libertatilor tuturor". Noul model ar asigura participarea generala si egala la institutii, globalizarea echitabila, o greutate mai mare a punctelor de vedere ale tarilor in curs de dezvoltare la luarea deciziilor globale si un sistem de comert mai cuprinzator si mai echilibrat, a aratat el.