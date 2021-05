Iulia Scantei, presedinta Comisiei Juridice: CJUE ar putea condamna Romania pentru infiintarea Sectiei Speciale

Stelian Ion: Ideea este de neacceptat

Comisia juridica a Senatului a organizat, miercuri, a treia dezbatere pe tema proiectului de desfiintare a SIIJ, care a avut loc in prezenta reprezentatilor asociatiilor de magistrati , ale caror pareri au fost "polarizate", pro si impotriva desfiintarii SIIJ, dupa cum a apreciat presedintele Comisiei juridice a Senatului."Ziua de 18 mai va aseza Romania, din pacate, exista o probabilitate in randul statelor care sunt condamnate de CJUE pentru incalcarea dreptului european ca urmare a unei modificari legislative si infiintarii unei institutii precum Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie. Si vom fi in situatia cu Romania sanctionata in baza Tratatului cu UE. (...) Desfiintarea SIIJ, in cazul unei condamnari in baza Tratatului, devine obligatie a statului si angajeaza raspunderea patrimoniala a statului, indiferent cine este la conducere in Parlament sau in Guvern. Avem un proiect initiat de Guvern si nu ne-am fi dorit sa asteptam aceasta solutie a CJUE. Eu nu vad decat sa aducem legislatia in acord cu Tratatul, adica sa desfiintam acea institutie (SIIJ - n.r.)", a afirmat, miercuri, Scantei.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a calificat insa "de neacceptat" ipoteza ca Romania sa fie sanctionata pecuniar in cazul in care SIIJ nu va fi desfiintata."Ideea ca putem fi sanctionati pecuniar pentru o astfel de ipoteza, in care sectia nu se va fi desfiintata, este de neacceptat. Ce facem? Punem acum presiune pe buget si punem cu totii mana de la mana si platim pentru aceasta situatie pe care o putem rezolva in Parlament? Nu. Eu sunt convins ca vom gasi acea solutie, astfel incat nu vom ajunge sa fim sanctionati. Important este ca odata cu desfiintarea, sa dam procurorilor posibilitatea sa isi faca datoria, cu echilibru, fara patima. Inteleg uman, poate e dramatic sa fii implicat intr-un proces penal (...), dar nu va exista nicio garantie ca la o unitate de parchet nu vor fi achitari, ca nu vor fi situatii neplacute si nu exista nicio garantie ca judecatorii nu vor fi anchetati", a spus Stelian Ion.Potrivit acestuia, DNA , care a avut pana in prezent "un rol pozitiv", trebuie intarita prin "profesionalism si sprijin"."Daca vrem sa punem tirul pe DNA - desi in istoria judiciara a Romaniei (...) se va constata, din punctul meu de vedere, ca a avut un rol pozitiv, categoric -, am gresit foarte mult sa facem acest lucru si sa continuam, nu ma refer la mine, spun la modul general, tirul asupra acestei institutii. Exista si in alte state institutii similare, exista si in alte state probleme de coruptie si state cu democratii mai vechi, consolidate. Eu cred ca e bine sa avem o astfel de structura (DNA - n.r.) intarita prin profesionalism si prin sprijin, pentru ca DNA are nevoie si de personal, si de politie judiciara, si de logistica, la fel cum au si celelalte unitati de Parchet , dar vorbeam acum doar de o piesa din acest mare puzzle al sistemului judiciar romanesc", a adaugat Stelian Ion.Deputatii au adoptat, pe 24 martie, in plen, proiectul privind desfiintarea SIIJ, in forma primita de la Comisia juridica, unde au fost adoptate mai multe amendamente, printre care si unul al deputatului minoritatilor nationale Ionel Stancu, care prevede ca magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desfiintarea SIIJ din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, stabilindu-se o serie de masuri tranzitorii care decurg din aceasta operatiune. Totodata, se propune abrogarea sectiunii care priveste organizarea, functionarea si competenta acestei Sectii din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara si instituirea unor dispozitii referitoare la situatia personalului si a dosarelor aflate pe rolul Sectiei la data intrarii in vigoare a acestei legi.Senatul este Camera decizionala in acest caz.Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) se va pronunta pe 18 mai in privinta mai multe modificari aduse Legilor Justitiei in Romania.