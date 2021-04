Sedinta a Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Capitalei, sambata, pentru prelungirea masurilor dispuse in contextul pandemiei

"Avem sedinta pentru prelungirea masurilor care expira sambata noaptea", a precizat Alin Stoica. Pentru Bucuresti s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 4,41 de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori.Pe 10 aprilie, CMBSU a adoptat o hotarare conform careia pe 23 aprilie, in vinerea dinaintea Floriilor, magazinele sunt deschise in Capitala pana la ora 20,00 si a prelungit masurile dispuse deja.Printre acestea se numara:* Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este interzisa in intervalul orar 22,00 - 5,00 in zilele de luni pana joi si in intervalul orar 20,00 - 5,00 in zilele de vineri, sambata si duminica, cu conditia mentinerii incidentei cumulate la cel mult 7,5/1.000 de locuitori.* Programul operatorilor economici care desfasoara activitati de comert/prestari servicii in spatii inchise si /sau deschise, publice si/sau private, se poate desfasura in intervalul 5,00 - 18,00 in zilele de vineri, sambata si duminica. In zilele de luni - joi, programul poate fi desfasurat in intervalul orar 5,00 - 21,00, cu conditia mentinerii incidentei cumulata la cel mult 7,5/1.000 locuitori. Prin exceptie, in intervalul orar 21,00 - 5,00 in zilele de luni pana joi, respectiv 18,00 - 5,00 in zilele de vineri, sambata duminica, pot fi facute livrari la domiciliu.