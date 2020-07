Sedinta de Guvern: proiectul prin care carantina si izolarea sa fie conforme cu decizia CCR, pe ordinea de zi

Guvernul se reuneste in sedinta luni, incepand cu ora 12,00, pe ordinea de zi urmand sa se afle si proiectul de lege care pune in acord cu recomandarile Curtii Constitutionale textele normative referitoare la carantina, izolare si internarea obligatorie.Ministrul Nelu Tataru anunta, vineri seara, ca Ministerul Sanatatii, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei au creat un grup de lucru in vederea inaintarii unui proiect de lege pentru "punerea in concordanta" a cerintelor CCR referitoare la carantinarea si izolarea persoanelor cu COVID-19.Duminica, intr-o emisiune la Realitatea Plus, Tataru a spus ca proiectul este gata si va fi pe ordinea de zi a sedintei Executivului."Maine vom avea o sedinta de Guvern in care il vom ridica pe ordinea de zi. Odata ce vom avea adaptate, statuate si votate in Parlament ce inseamna boala transmisibila, ce inseamna carantina, ce inseamna izolare, ce inseamna pacient internat, sunt lucruri pe care le vom pune pe tapet si ne vom intoarce la ce inseamna identificarea unui focar, izolarea unei zone, carantinarea unei zone", a precizat ministrul Sanatatii.Saptamana trecuta, Curtea Constitutionala a Romaniei a publicat motivarea deciziei din 25 iunie prin care a declarat ca fiind neconstitutionala starea de carantina si internarea obligatorie.CCR considera ca textele de lege privind internarea obligatorie si carantina in timpul epidemiei sunt neconstitutionale, deoarece sunt lipsite de claritate si previzibilitate, au un caracter incert si dificil de anticipat si nu ofera garantii privind respectarea unor drepturi si libertati fundamentale.De asemenea, CCR sustine ca instituirea carantinei in Romania prin OUG reprezinta o veritabila privare de libertate si o restrangere a drepturilor fundamentale.