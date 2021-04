Sefa unui serviciu din cadrul AFIR Tulcea, prinsa in flagrant in timp ce lua mita de 70.000 de lei

"Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Serviciul Teritorial Constanta din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie. Dispune arestarea preventiva a inculpatei Manole Irina, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita", se arata in solutia instantei de judecata, potrivit Adevarul.ro Irina Manole a fost prinsa in flagrant vineri seara, 2 aprilie, in timp ce primea mita de 70.000 de lei, banii reprezentand un procent dintr-un proiect finantat prin intermediul AFIR.