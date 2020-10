Sefa FMI, Kristalina Georgieva: Impactul crizei economice ar putea fi mai mic decat era de asteptat

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

FMI a prognozat in luna iunie o contractie de 4,9% in PIB-ul global in acest an. Cu toate acestea, economia globala a ajuns sa aiba performante mai bune decat asteptarile Fondului in trimestrele doi si treiI. Este asteptat ca acest lucru sa duca la "o mica revizuire in sens pozitiva" a previziunilor sale de crestere, care urmeaza sa fie prezentate saptamana viitoare."Imaginea de astazi este mai putin sumbra. Acum estimam ca evolutiile din al doilea si al treilea trimestru au fost oarecum mai bune decat era de asteptat ", a declarat Georgieva, care a preluat conducerea FMI in urma cu un an, in timpul unui discurs tinut la Washington.Ea a explicat ca performanta mai buna decat se astepta provine din "masuri politice extraordinare"."Guvernele au acordat sprijin fiscal de aproximativ 12.000 de miliarde de dolari gospodariilor si firmelor. Si masurile de politica monetara fara precedent au mentinut fluxul de creditare, ajutand milioane de firme sa ramana in afaceri ", a spus ea.Cealalta fata a acestui sprijin urias este nivelul crescand al datoriilor publice. Potrivit FMI, datoria publica globala va atinge un nivel record de 100% din PIB in acest an."Riscurile raman ridicate, inclusiv din cauza cresterii falimentelor si a evaluarilor ridicate de pe pietele financiare. Si multe tari au devenit mai vulnerabile. Nivelul datoriilor lor a crescut din cauza raspunsului fiscal la criza si a pierderilor mari de productie si venituri", a spus ea.FMI nu se asteapta ca economia globala sa revina la nivelurile sale de dinainte de criza "pe termen mediu".FMI a avertizat ca orice performanta economica in lunile si anii urmatori va depinde in mod inevitabil de modul in care evolueaza pandemia."Economia globala revine din adancul crizei. Dar aceasta nenorocire este departe de a se termina", a spus Georgieva, descriind faza actuala ca fiind " o ascensiune lunga - o urcare dificila, care va fi lunga, neuniforma si nesigura. Si predispusa la regrese"."Drumul care urmeaza este umbrit de o incertitudine extraordinara. Progresul mai rapid in ceea ce priveste masurile de sanatate, cum ar fi vaccinurile si terapiile, ar putea accelera "ascensiunea". Dar s-ar putea agrava, mai ales daca exista o crestere semnificativa a focarelor severe", a adaugat ea.Pana in prezent, peste 35 de milioane de oameni au contractat Covid-19, potrivit datelor publicate de Universitatea Johns Hopkins, cu peste 1 milion de decese raportate.