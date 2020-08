Sefii Politiei Romane, criticati pe Facebook, pe o pagina foarte populara, dupa ce au revenit cu explicatii privind negocierile cu interlopii Duduianu. "Ni se spune ca paza priveghiului cu lautari a fost ceva normal"

Explicatiile IGPR

"Un comunicat pe cat de lung, pe atat de plictisitor si fara substanta, a postat azi pagina de Facebook a Politiei Romane sau, ma rog, cine are dispozitie sa o faca. Explicatii dintre cele mai puerile, pe care nici un copil de 5 ani nu le-ar crede. Pe scurt, se spune ca paza priveghiului, parangheliei cu lautari, bocete si chelalaituri in boxe, duduind zile intregi, a fost ceva oarecum normal.Cum ca si umilirea colegilor fortati sa se roage de o mare de "platitori de taxe si impozite" pentru a respecta legea a fost ceva normal. Si ca daca nu se proceda asa, iesea nasol, buba. Ca este normal ca seful Politiei Romane sa se intalneasca cu sefi ai clanurilor pentru a-i ruga sa respecte legea! Nu! Asta nu e normalitatea!In nicio tara civilizata politistii nu pazesc nuntile, botezurile sau inmormantarile cuiva, cu atat mai putin cele ale infractorilor! Cum in nicio tara politistii nu sunt umiliti in acest hal, fiind obligati sa se roage de cei certati cu legea pentru a...respecta legea. Daca un om obisnuit, care respecta legea, a putut sa-si ingroape o ruda cu maxim 8 participanti, de ce avem dublu standard, domnilor? De ce se permite tocmai celor care fac ceva pe ea de lege, sa o incalce intr-un mod atat de grosolan?Este normal sa se intalneasca unul sau mai multi sefi din politie cu sefi de clanuri tiganesti? Da! Este! Dar nu intr-un stat de drept, ci in filmele cu mafioti, pe care le urmaream cu nesat in adolescenta. Nasul, Good Fellas etc. Nu stiu cine a avut ideea acelui comunicat atat de tardiv, atat de alambicat si penibil, dar este cea mai prosta idee pe care a avut-o cineva vreodata.Politia nu a facut exces de popularitate niciodata, dar acum are o problema grava de imagine. A naibii de urata. Si pe buna dreptate. Cum naiba sa mai ai incredere intr-o institutie a carei sef se roaga de un clan tiganesc sa o lase mai moale cu jelitul mortului? Ideea este ca cei multi, politistii fara nicio vina, vor suferi si vor trage din rasputeri pentru a drege busuiocul. Dar pentru a cata oara? Si pana cand? Pana cand, domnilor?Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) anunta intr-un comunicat transmis sambata, 29 august, ca seful Politiei, chestorul Liviu Vasilescu, nu va demisiona din functie, asa cum aratau unele informatii vehiculate in spatiul public.Reactia vine in urma scandalului provocat de intalnirea, din fata unei biserici din Rahova, dintre seful Politiei Romane, dar si alti reprezentanti ai institutiei si membrii clanului Duduianu, dupa moartea interlopului Marius Mototolea.Intalnirea ar fi avut drept scop, asa cum sustin reprezentantii Politiei, prevenirea unor violente si al unui focar de COVID-19, in ziua inmormantarii fostului lider al clanului Duduianu.IGPR sustine ca intalnirea nu putea avea loc la sediul Politiei din cauza ca exista riscul ca interlopii sa nu vina, iar lipsa comunicarii imediat dupa producerea evenimentului e pusa pe seama faptului ca operatiunea fortelor de ordine nu s-a incheiat imediat dupa inmormantare