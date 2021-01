Seful ASF: Guvernul pregateste o ordonanta pentru ca soferii sa-si deconteze daunele de la firma de asigurari unde au incheiat propriul RCA

El a aratat ca aceasta procedura, numita decontare directa, exista si pana acum, dar era optionala, insa, odata cu schimbarea legislatiei, acest lucru va deveni obligatoriu pentru intreaga piata. Astfel, soferii isi vor putea deconta imediat dauna, iar companiile de asigurari vor rezolva mai departe problema intre ele, sustine Marcu, intr-un interviu pentru Agerpres. Totodata, firmele de asigurari care au cote mari de piata vor fi obligate sa vina cu lichiditate in plus, pentru a demonstra ca pot sustine un portofoliu mare de clienti, a mai precizat seful ASF."Am actionat pe mai multe paliere. Unul dintre ele: este clar ca trebuie sa tratezi cu celeritate petitiile care vin spre autoritate, dar in acelasi timp ne intereseaza cauza. Pentru cauza am actionat pe mai multe paliere. Unul dintre ele este urgentarea aprobarii legislatiei cu privire la decontarea directa. Si in sensul acesta stim foarte bine ca este in Parlament de o buna perioada de timp o lege care reglementeaza acest lucru, dar inca n-a fost aprobata, inca e la comisii, de mult timp. Si in discutia mea cu fostul ministru al Finantelor, actualul premier, am agreat sa-i dam drumul si pe procedura executiva. Sa inceapa o avizare si o aprobare prin Ordonanta de Urgenta. Ce ar putea sa rezolve acest lucru, aceasta Ordonanta de Urgenta? Decontarea directa inseamna ca asiguratul poate sa isi incaseze banii de la firma la care s-a asigurat", afirma Marcu.Nicu Marcu: Se aplica, dar este optional. Exista optiunea asta.Nicu Marcu: Firma care v-a asigurat trebuie sa va deconteze dauna.Nicu Marcu: Ordonanta spune clar ca decontarea daunelor se va face clar de firma unde v-ati asigurat. Si atunci s-a inchis. Si firmele de asigurari se vor deconta intre ele. Deci nu o sa mai fie chestiunea ca dumneavoastra care aveti o dauna de la un alt sofer de autovehicul sa luati asigurarea respectivului si asa mai departe. Consumatorul va fi, sa zicem, multumit, in sensul ca isi deconteaza imediat dauna si companiile de asigurari se deconteaza intre ele.Nicu Marcu: Astea sunt niste proceduri care urmeaza. Pe noi ce ne intereseaza e ca decontarea daunei se face de catre compania la care m-am asigurat. Si atunci fiecare asigurat stie ca isi ia asigurarea la companiile la care crede el ca e mai bine pentru el.Nicu Marcu: Exact.Nicu Marcu: Probabil intr-un timp relativ scurt, zic eu. In continuare o sa luam legatura cu cei de la Guvern ca sa parcurga circuitul cat mai repede. Cu cat mai repede se aproba aceasta Ordonanta de Urgenta, cu atat mai repede se rezolva situatia in piata. Pentru ca nu putem sa reducem toate cele 3 piete pe care noi le reglementam si le supraveghem numai la un singur produs din zona asigurarilor, acest produs care e un produs social: RCA. Chestiunea este ca toate disensiunile in piata asigurarilor s-au redus la acest produs si lucrul acesta nu este in regula.