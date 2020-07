Seful CJ Iasi, despre spitalul modular: "Sunt in derulare proceduri legale si tehnice, nu e locul oportun pentru vizite cu caracter politic"

"Sunt in derulare tot felul de proceduri legale, dar si tehnice si nu cred ca este locul oportun pentru vizite cu caracter strict politic. Acolo nu sunt copaci de taiat si nici capre negre de impuscat", afirma Popa.Maricel Popa a afirmat, intr-un comunicat de presa, ca s-a intrat in linie dreapta cu livrarea modulelor pentru spitalul mobil amplasat in localitatea ieseana Letcani, in curtea Parcului Agroindustrial Transagropolis.Seful CJ Iasi a sustinut ca pana in 30 iulie "ar trebui sa avem spitalul instalat"."Nu avem nimic de ascuns. Intreaga procedura a fost transparenta. Pana pe 30 iulie ar trebui sa avem spitalul instalat. Din pacate, in ciuda tuturor eforturilor noastre, nu am fost sustinuti de autoritatile statului, care din punctul meu de vedere ar fi trebuit sa fie direct interesate de soarta spitalului. Acest guvern demonstreaza in continuare ca siguranta romanilor nu este una dintre prioritati. Nu as fi vrut sa ajungem aici. Am tot tacut pana acum, insa ultimele evenimente si actiuni ale unora m-au determinat sa spun lucrurilor pe nume. Sunt indignat de tupeul liberalilor care permanent au denigrat munca noastra in legatura cu spitalul", a spus seful CJ Iasi, Maricel Popa.El a explicat ca ministrii Costel Alexe si Nelu Tataru nu au avut acces. duminica. in incinta parcului Transagropolis, unde este amplasat spitalul, intrucat "acolo nu este casa fara stapan"."Nu vine Costel Alexe pe mosia lui si face ce vrea. Acolo avem gestiune de milioane de euro. Nu poti asa sa spui arogant ca tu, ministrul Drujba, chemi presa la Letcani. Sunt in derulare tot felul de proceduri legale, dar si tehnice si nu cred ca este locul oportun pentru vizite cu caracter strict politic. Acolo nu sunt copaci de taiat si nici capre negre de impuscat", a declarat Maricel Popa.Seful CJ Iasi a afirmat ca spitalul modular se va face si ca ii va invita pe ministrii Costel Alexe si Nelu Tataru la inaugurare."Spitalul este un obiectiv atat de important pentru sanatatea tuturor, incat nu este loc de scandal si circ politic. Atat as vrea sa il intreb pe domnul ministru al sanatatii. Cu 900 de cazuri pe zi isi permite sa vina in campanie electorala la Iasi? Sa le fie rusine pentru ceea ce au planuit la Letcani! Sa le fie rusine ca nici acum in ceasul al 12 lea nu inteleg ca vietile omenesti sunt mai presus de interesele electorale meschine. Sunt convins ca vom mai avea piedici din partea acestor oameni. Ei sunt cei care pun zi de zi institutiile statului sa lucreze impotriva noastra", a afirmat presedintele CJ Iasi, Maricel Popa.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca spitalul modular de la Iasi, amenajat de Consiliul Judetean, ar trebui sa functioneze ca sectie exterioara a unui spital din Iasi si ca ministerul nu poate da aviz unei entitati care deocamdata nu exista.Nelu Tataru a inspectat, duminica, impreuna cu ministrul Mediului, Costel Alexe, amplasamentul de la Letcani, judetul Iasi, unde au fost aduse 20 din cele 100 de containere pentru spitalul modular, cei doi ministri aratandu-se nemultumiti de stadiul lucrarilor.Tataru a spus ca este "cam intarziata" aceasta constructie si ca au trecut deja patru luni de cand s-au pornit demersurile cu spitalul modular de la Iasi."Nu exista vreo entitate medicala careia sa-i dai aviz de functionare. Sunt patru luni de cand s-a pornit demersul cu spitalul modular de la Iasi. Noi nu stim in ce consta viitorul spital modular de la Iasi. El trebuie sa functioneze ca sectie exterioara a unui spital deja existent. Sunt atatea spitale in subordinea Consiliului Judetean. Cred ca s-a gresit calea. Se poate da aviz cand acea unitate corespunde din punct de vedere medical. Nu exista in acest moment o entitate", a afirmat Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a declarat ca nu a venit la Iasi pentru a-l trage de urechi pe seful CJ Iasi, Maricel Popa, ci pentru a aseza niste lucruri din punct de vedere medical.La randul sau, ministrul Mediului Costel Alexe, care este si liderul PNL Iasi, l-a acuzat pe seful CJ Iasi, Maricel Popa, ca nu i-a permis accesul in curtea Parcului Expozitional Transagropolis, unde este amplasat spitalul modular, poarta fiind incuiata la ora sosirii celor doi ministri.