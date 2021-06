Controale ale Garzii de Mediu la toate primariile de sector si firmele de salubritate cu care acestea colaboreaza

"Primaria trebuia sa gaseasca operator, operatorul este salubristul. Am amendat si Primaria si salubristul in urma controalelor avute. Am refacut chiar controlul, ca sa nu existe suspiciuni cumva. Am controlat si alte primarii ale Bucurestiului, toate sase le-am controlat si toti sase salubristii. Unii dintre salubristii acestia nu au autorizatie de mediu, doi dintre acesti salubristi nu au trasabilitatea deseurilor, le iau, dar unde le duc?", a afirmat Octavian Berceanu , marti seara, intr-o emisiune la Digi 24.El a mentionat ca Primaria Capitalei trebuia sa aiba un plan municipal de gestionare a deseurilor, care timp de mai multi ani nu s-a facut. Planul ar fi trebuit sa prevada cantitatea de deseuri ridicata din sectoare, care sunt capacitatile de sortare si depozitare, care sunt zonele in economie in care pot fi valorificate deseurile. El sustine ca la nivelul Capitalei nu exista "sortatori dimensionati" pentru cantitatea de deseuri ridicata, dar si ca nu este implementat principiul "platesti pe cat arunci"."Acum este un plan care e in etape, in dezbatere publica cred ca e acum", a adaugat Berceanu.Seful Garzii Nationale de Mediu sustine ca Garda de Mediu are "limitari" in ceea ce priveste posibilitatea de interventie in relatia dintre firmele de salubritate si primarii."Noi avem limite foarte mari, nu ne putem misca pentru ca nu asta a fost obiectivul crearii Garzii de Mediu acum nu stiu cati ani, in 2013, sunt limitat ca si unelte in acest conflict , dau amenzi. (...) Eu trec in fiecare zi prin Sectorul 1, m-am saturat sa vad, m-am saturat efectiv", a afirmat Berceanu.