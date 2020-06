Seful Guvernului, despre demiterea Renatei Weber: "Daca PSD nu va sustine acest demers, inseamna ca impartaseste toate actiunile Avocatului Poporului"

Ziare.

com

Ludovic Orban a fost intrebat, duminica seara, la Realitatea Plus, cum va vota PSD la initiativa de demitere a lui Renate Weber."Am initiat procedura de demitere a persoanei care detine functia de Avocat al Poporului, nu de demitere a Avocatului Poporului, noi ne dorim un Avocat al Poporului care sa actioneze in sensul constitutional si legal al institutiei Avocatului Poporului, adica sa apere drepturile oamenilor. Vom vedea. Noi procedura am initiat-o, vom vedea ce va face PSD. Daca PSD nu va sustine acest demers, inseamna ca impartaseste toate actiunile Avocatului Poporului Renate Weber si este solidar cu aceste actiuni, inclusiv cu actiunea de atacare la Curtea Constitutionala a legii votate de Parlament privind impozitarea pensiilor speciale", a declarat premierul.Orban a afirmat ca reprezentantii PSD au avut grija sa puna in functia de Avocat al Poporului oameni care nu numai ca nu ii deranjeaza, ci le fac servicii."Se pare ca tot ce atinge PSD se imbolnaveste. Tot ce este atins de PSD se imbolnaveste. Ciorbea nu a fost premierul Conventiei, nu a fost primarul general ales al Conventiei si apoi premierul Conventiei Democratice si a ajuns cel mai penibil instrument al PSD in functia de Avocat al Poporului? Ei intotdeauna au avut grija pe cine pun in functia asta de Avocat al Poporului pentru ca Avocatul Poporului are niste parghii importante si au avut grija sa puna oameni care nu numai ca nu ii deranjeaza, ci le fac servicii. Cand ma refer la anumite institutii, zic filiala PSD Avocatul Poporului, filiala PSD CCR , ca si acolo si-au numit niste judecatori care asigurau o majoritate pentru niste decizii de multe ori neconstitutionale si impotriva interesului public. Si acum la Curtea de Conturi numirile facute sunt penibile", a spus Ludovic Orban. PNL a depus luni, la conducerile celor doua Camere ale Parlamentului, solicitarea de sesizare pentru convocarea Comisiilor juridice in vederea revocarii lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului, considerand ca aceasta, prin actiunile sale, si-a depasit competentele legale.