Seful Pfizer sustine ca ar putea exista un vaccin impotriva COVID-19 pana la finalul anului

Pfizer a initiat recent o propunere in care solicita ca grupul de testare din ultima faza sa cuprinda 44.000 de participanti, in loc de 33.000. Companiile Pfizer, Moderna si AstraZeneca desfasoara studii clinice pentru un vaccin impotriva noului coronavirus Guvernul SUA a investit 1,95 miliarde de dolari pentru producerea si livrarea a 100 de milioane de doze de vaccin. De asemenea, si Pfizer a investit 1,5 miliarde de dolari pentru deZvoltarea vaccinului impotriva Covid-19. Albert Bourla a declarat ca va fi o mare pierdere pentru compania sa daca acest vaccin se va dovedi un esec.Chiar daca un vaccin va trece de toate fazele de testare si va fi aprobat si va fi distribuit pana la finalul anului, cel mai probabil numarul dozelor va fi limitat. Vaccinul va fi distribuit in patru faze. Primii care vor fi vaccinati sunt cei lucreaza in domeniul sanatatii, persoanele in varsta si persoanele cu afectiuni cronice.