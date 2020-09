Seful Statului Major al Apararii: Aplicarea Planului NATO de Raspuns la Pandemie conduce la o rezilienta sporita a statelor

Potrivit unui comunicat al MApN, lucrarile reuniunii au fost deschise de presedintele Comitetului Militar, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach, alaturi de seful Comandamentului Suprem al Fortelor Aliate in Europa (SACEUR), generalul Tod Wolters, si cel al Comandamentului Suprem Aliat pentru Transformare (Allied Command Transformation - ACT), generalul Andre Lanata.Sefii apararii au discutat despre activitatile, misiunile si operatiile NATO, in special Misiunea "Resolute Support" din Afganistan si Misiunea NATO din Irak, postura euroatlantica de descurajare si aparare, conceptul "NATO's Warfighting Capstone" si raspunsul NATO pentru limitarea pandemiei COVID-19, informeaza sursa citata.De asemenea, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avut o sesiune de discutii cu reprezentantii Consiliului Militar al NATO.Generalul-locotenent Daniel Petrescu a subliniat importanta concentrarii eforturilor Aliantei pentru accentuarea aplicarii masurilor de asigurare prin consolidarea Prezentei Inaintate Adaptate, mentionand, in acest sens, ca regiunea Marii Negre, parte a intregului flanc estic, necesita o abordare defensiva coerenta, inclusiv prin cresterea capabilitatilor aliate in aceasta zona, precizeaza MApN.Seful Statului Major al Apararii a transmis ca aplicarea Planului NATO de Raspuns la Pandemie prin realizarea stocurilor de materiale si echipamente medicale si sincronizarea mecanismelor de reactie civil-militare va conduce la o rezilienta sporita a statelor fata de evolutia pandemiei.Totodata, generalul-locotenent Daniel Petrescu a mentionat ca eficientizarea comunicarii strategice aliate si cooperarea in acest domeniu cu Uniunea Europeana vor conduce la contracararea campaniilor de dezinformare duse pe teritoriile statelor membre ale NATO, a mai aratat MApN.Comitetul Militar al NATO se reuneste de doua ori pe an, la nivelul sefilor apararii, pentru a discuta despre misiunile NATO si pentru a oferi Consiliului Nord-Atlantic consiliere militara, bazata pe consens, asupra modului in care Alianta poate raspunde eficient la provocarile globale de securitate