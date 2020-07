Senat: Cuantumul indemnizatiei de somaj creste de la 75% la 100% din valoarea indicatorului social de referinta

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art. 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, in sensul cresterii cuantumului indemnizatiei de somaj de la 75% la 100% din valoarea indicatorului social de referinta."Indemnizatia pentru somaj este 100% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an", prevede acest proiect de lege.In expunerea de motive se arata ca persoanelor aflate in somaj li s-ar calcula, potrivit acestui proiect, cuantumul indemnizatiei de somaj tinand cont de 100% din valoarea indicatorul social de referinta (500 lei), in vigoare la data stabilirii drepturilor acestora, si nu de 75% din valoarea ISR, cum se calculeaza in prezent."In aceasta forma, valoarea sprijinului ar creste cu 125 lei, ceea ce ar reprezenta un ajutor insemnat pentru familiile aflate in dificultate. In prezent, indemnizatia de somaj este calculata luand in considerare valoarea indicatorului social de referinta (ISR), veniturile persoanei asigurate pentru somaj si stagiul de cotizare la sistemul de asigurari de somaj. Aceasta indemnizatie creste daca somerul a contribuit la sistemul de asigurari de somaj timp de cel putin trei ani. Astfel, modul de calcul al cuantumului indemnizatiilor de somaj este 75% din ISR, in cuantum de 375 lei, la care se adauga un procent proportional vechimii in munca, suma calculata raportat la salariul mediu brut de pe ultimele 12 luni. In concluzie, potrivit modificarii formulate, o persoana angajata cu salariu minim, cu cel putin 20 de ani de vechime, care se afla in somaj ar primi 211 lei in plus la indemnizatia de somaj", se mai arata in expunerea de motive.Senatul este prima Camera sesizata pentru acest proiect, iar Camera Deputatilor este for decizional.