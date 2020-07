Senator PNL filmat cu coniacul in mana in timpul pauzei de la dezbaterea legii carantinei: "Beau cate un paharel, imi stimuleaza creativitatea."

"E adus de la o podgorie de undeva de langa Luxemburg. Un coniac din anul nasterii mele, are 50 de ani. Asa, cand e un moment important, beau cate un paharel, imi stimuleaza creativitatea. E foarte ok", a spus senatorul PNL Daniel Fenechiu."Si ca lumea sa nu stie ce fac beau din cescuta. Pe vremuri, cand eram elev si fentam anumite reguli imi puneam in cescuta. Domnul Ganea, noroc!", a adaugat acesta."Eram in pauza, a fost un moment gustat de majoritatea colegilor. Nu stiam ca se inregistreaza. Cei care cred ca un senator sau deputat nu e om, gresesc. E gluma evidenta", a spus senatorul Fenechiu pentru Hotnews.ro