Senatorii au amanat votul pe Legea carantinei si izolarii

Senatorii au sustinut ca este nevoie de aceasta amanare pentru ca s-a lucrat aseara pana tarziu si trebuie revizuite articolele discutate, asa incat sa se asigure ca legea, in forma ei finala, va fi una buna, aplicabila, care sa reuseasca sa treaca testul curtii constitutionale.Liberalii au argumentat ca deja in urma dezbaterilor s-au rezolvat multe dintre problemele reclamate de CCR si ca azi ar fi putut fi gata proiectul de lege intr-o forma care sa poata fi aplicata.In ciuda faptului ca si secretarul de stat Raed Arafat a subliniat faptul ca tot mai multe persoane simptomatice cer sa plece din spitale , s-a votat cu majoritate amanarea discutiilor pe acest proiect de lege pentru luni, cand se vor relua si se vor analiza inclusiv practici europene. Social democratii reclama ca nu ar exista intr-o alta tara europeana o lege privind carantina si izolarea asa cum se doreste ea in Parlament.Vineri, Comisia juridica a Senatului a discutat, timp de mai multe ore, amendamentele depuse la proiect, insa raportul comisiei nu a fost finalizat, ramanand in discutie pentru sambata dimineata mai multe texte. La sedinta a participat si secretarul de stat in MAI Raed Arafat.