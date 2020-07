Senatorii voteaza miercuri legea carantinei si izolarii

Decizia Biroului permanent vine in contextul in care Comisia juridica a Senatului s-a intrunit vinerea trecuta, precum si in fiecare zi de la inceputul acestei saptamani pentru a discuta proiectul de lege privind carantina. Sedintele au loc in vederea emiterii unui raport la initiativa legislativa care urmeaza sa fie votat in plen, Senatul fiind Camera decizionala.Referitor la subiect, ministrul Sanatati, Nelu Tataru , a anuntat marti seara ca fiecare pacient infectat cu coronavirus va beneficia de o evaluare, in spital, in primele 48 de ore, iar ulterior cei asimptomatici pot merge acasa, unde trebuie sa ramana izolati pana la 14 zile. El a explicat ca medicul curant va recomanda internarea sau plecarea la domiciliu, dar DSP va da decizia administrativa."Sper ca sedinta si votul care vor urma sa mearga pe acelasi parcurs discutat, avand in vedere carantinarea, izolarea, internarea in spital, internarea asimptomaticilor cu evaluarea in maxim 48 ore si decizia de izolare pana la 14 zile, daca ne referim la COVID, iar pentru cei care sunt simptomatici, in functie de simptomatologie, ei vor urma internarea in spital, pana la ameliorare, cu conditia ca, daca e mai devreme de 14 zile, sa mearga in izolare pana la cele 14 zile", a declarat, marti seara, Nelu Tataru, dupa ce a participat la sedinta Comisiei juridice din Senat.El a mentionat ca legea se refera la tot ce inseamna sanatate publica in conditii de risc epidemiologic si biologic, acum in mod particular infectia COVID-19.Tataru a spus ca sanctiunile pentru cei care nu respecta reglementarile vor fi discutate, fiind prevazute si in Legea 55.Legat de detasarea medicilor, el a explicat ca se merge gradual, de la o detasare voluntara, dar acolo unde nu se vor gasi cadre medicale sa mearga, se vor face detasari "nevoluntare", insa fiecare va beneficia de indemnizatie de detasare, asigurarea mesei si a cazarii."Fiecare pacient infectat COVID va beneficia de o evaluare in primele 48 de ore, in spital, in care fiecare pacient isi va face o evaluare clinica, biologica, paraclinica, radiologica si medicul curant va avea si posibilitatea sa-si sustina acel diagnostic pe care il pune la un moment dat. Dupa 48 de ore, cei asimptomatici pot merge la domiciliu, cu izolare pana la 14 zile, daca ma refer la COVID. (...), iar pentru cei simptomatici, in functie de simptome, se va decide prelungirea internarii pana la vindecare sau pana la a deveni asimptomatic", a detaliat el.El a spus ca persoanele care sunt testate vor sta in izolare pana primesc rezultatul."DSP va fi cel care va da si actul administrativ la 48 de ore, daca sa ramana internat, daca sa pleace la domiciliu in izolare. Medicul propune si recomanda. Decizia administrativa e luata de DSP", a subliniat el.Tataru a afirmat ca persoanele care revin din zone rosii intra in carantina.Referitor la copiii ai caror parinti sunt diagnosticati, el a precizat ca acestia raman in custodia familiei, pana la rudele de gradul patru. "Nu vor fi luati de stat", a subliniat el.Totodata, Nelu Tataru a afirmat ca pacientul are dreptul de a refuza tratamentul.Camera Deputatilor a votat joia trecuta, in calitate de prim for sesizat proiectul privind carantina si izolarea.