Senatorul USR Vlad Alexandrescu reclama o situatie scandaloasa care s-ar fi petrecut in Sectorul 3: "Un om a lesinat pe strada. Masina de maturat trece cu peria peste el"

Potrivit postarii deputatului USR, fotografiile au fost realizate in Sectorul 3 din Bucuresti, in fata bisericii de lemn din cartierul Titan."Romania, anul 2020! Capitala! Un om a lesinat pe strada (in fata bisericii de lemn Titan)Masina de maturat a Primariei Sectorului 3 trece cu peria peste el. Am primit aceste imagini acum cateva minute. Cer Politiei sa investigheze cazul!", a scris senatorul Alexandrescu in postarea de pe Facebook.