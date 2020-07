Senatul dezbate azi Legea privind carantinarea si izolarea

Vineri, Comisia juridica a Senatului a discutat, timp de mai multe ore, amendamentele depuse la proiect, insa raportul comisiei nu a fost finalizat, ramanand in discutie pentru sambata dimineata mai multe texte. La sedinta a participat si secretarul de stat in MAI Raed Arafat Joi seara, Camera Deputatilor a adoptat proiectul, in calitate de prim for sesizat, acceptand mai multe amendamente convenite si in urma discutiei cu secretarul de stat in MAI Raed Arafat. S-au inregistrat 266 voturi pentru, 11 contra si 8 abtineri.Proiectul a fost trimis la Senat, care este for decizional."Dezbaterea nu s-a incheiat asupra acestei legi. Am avut un proiect de lege venit de la Guvern foarte tarziu. Este, practic, a treia oara cand Guvernul ne pune in aceasta situatie - ne trimite o lege slaba in ultimul moment. Este inacceptabil sa certi Parlamentul ca nu face lucruri, cand tu trimiti legi care nu pot fi adoptate, vizand drepturile fundamentale ale cetatenilor. E nevoie de mai multe reglementari. Colegii de la Camera Deputatilor au incercat sa corecteze cat de mult, dar au fost foarte putine ore avute la dispozitie, nu au fost prezenti toti cei care aveau un cuvant de spus, cum ar fi de exemplu CSM . (...) De aceea, am invitat azi CSM, Ministerul Justitiei, asociatiile care se ocupa si preocupa de apararea drepturilor fundamentale si asociatii care se ocupa si preocupa de drepturile pacientilor", a sustinut vineri presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc , potrivit sursei citate.Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu , a solicitat vineri prezenta in Senat a premierului Ludovic Orban si a ministrului Justitiei, Catalin Predoiu , la dezbaterea proiectului."Legea carantinei trimisa de Guvern Parlamentului este dovada suprema a batjocurii la adresa drepturilor si libertatilor romanilor. Ieri, la Camera, am corectat o parte importanta a acesteia, eliminand zeci de nenorociri, dar descoperim alte orori juridice si o luam acum de la capat in Senat. Le solicit prezenta premierului si ministrului Justitiei la dezbateri, fata in fata cu CSM, ONG-urile de aparare a drepturilor si libertatilor cetatenesti, medici si pacienti! In niciun caz nu vom permite transformarea tarii in lagar medical! Guvernarea PNL a produs numai aberatii! Pe banda rulanta. Insa, cei care sufera din cauza incompetentei crase a PNL sunt romanii", a scris Ciolacu pe Facebook