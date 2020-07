"Sentimente patriotice" in instanta

Consiliul National Pentru Studierea Arhivelor Securitatii ( CNSAS ) se incapataneaza sa demonstreze ca informatorul Mugur Isarescu a facut politie politica. Apeleaza, pentru asta, la precedente precum deciziile definitive date in dosarele Monei Musca si ale lui Dan Voiculescu . In toate aceste cazuri era vorba de note informative despre cetateni straini. Ei, dar daca este vorba despre cetateni straini, opinia publica tinde sa devina mult mai indulgenta. N-au fost turnati "romani de-ai nostri ", ci straini. Straini care, potential, sunt agenti secreti. Care vor raul Romaniei. Am tot auzit asta... Atat de mult am auzit, incat aproape ca ne e greu sa credem ca nu ar fi adevarat."Multi dintre cei apropiati mie m-au intrebat cum a fost posibil sa-mi aleg profesia de ofiter de securitate . Am facut-o din proprie vointa, am facut-o ca orice tanar roman care, in clasa X-a fiind, am putut sa cant Hora Unirii si Trei culori..." - se justifica Radu Tinu, fost adjunct al sefului Securitatii Timis in decembrie 1989, in cartea sa "Timisoara - no comment! ". Patriotismul este invocat cel mai adesea ca argument, atunci cand trebuie sa explici de ce i-ai turnat pe semenii tai la Securitate. Pentru ca ei, cei turnati, nu erau " semenii tai", ci strainii. Adica niste dihanii care incearca de mii de ani sa destructureze statul roman (oricare ar fi fost el, deci chiar si statul comunist) si, de ce nu, sa ia bonus si Transilvania.National-comunismul lui Ceausescu a avut succes. Ceausescu a incercat sa isi suprapuna imaginea peste cea a voivozilor romani si, in mare masura, a reusit. Patriotismul se voia a fi identificat cu devotamentul fata de partid si fata de conducatorul mult iubit. De aici si aberanta teorie cum ca, in decembrie 1989, Securitatea, Militia si Armata nu-l aparau pe el, ci incercau sa apere insasi Romania, care ar fi fost intesata de spioni rusi, maghiari , sarbi si chiar americani.Asadar, in cazurile privind strainii, delatiunea este in genere acceptata. De aceea, si in procesul lui Mugur Isarescu apararea sustine in instanta , ca de obicei, ca "recrutarea (de catre Securitate) s-a efectuat pe baza de sentimente patriotice".In celelalte dosare privind cetateni straini, informarile se refereau la studentii aflati in Romania (majoritatea lor fiind chiar comunisti in tarile de provenienta), la lectorii straini inca prezenti in universitati si chiar la turisti . Studentii straini erau dublu verificati. Existau si informatori proveniti din aceleasi tari ca si ei, informatori care turnau pentru o nota de trecere la examen, dar si pentru a putea sa isi desfasoare nestingheriti contrabanda cu blugi, cafea si tigari. Informatorii romani, pe de alta parte, pe langa multumirea data de sentimentul de neegalat ca isi salvau tara, primeau si bani. Pentru marea majoritate, nu parea nimic in neregula daca primeai bani pentru ca ti-ai demonstrat patriotismul... Primeai si bani - cu atat mai bine.Mugur Isarescu isi asteapta verdictul.Dar acum, din ce in ce mai mult, un astfel de verdict nu mai influenteaza cariera sau viata publica a informatorului. Dupa ce li s-a dezvaluit trecutul, Mona Musca , Carol Sebestyen sau chiar Adrian Vilau au disparut din viata publica. In cazurile recente, dimpotriva, mai ales pentru cei care reusesc sa convinga opinia publica ca au fost si au ramas patrioti, viata se desfasoara ca si pana acum.Raman in slujbe, vin la TV si pozeaza in analisti, scriu carti incercand sa desfaca conspiratia mondiala impotriva Romaniei. Nu se intampla nimic...Mai mult, unii din cei care au fost declarati de catre instanta ca au facut politie politica, si-au pastrat decoratiile si ordinele primite. Un exemplu este Rodica Stanoiu, fost informator al Securitatii, fost ministru al Justitiei, detinatoare a Ordinului Steaua Romaniei in grad de cavaler, din anul 2002. Procesul dintre Rodica Stanoiu si CNSAS a durat din 2006 pana in 2014, cand Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat o sentinta prin care se consfintea ca a avut activitati de politie politica.Cancelaria ordinelor Romaniei continua sa afirme ca informatorilor care au facut politie politica nu li se pot retrage decoratiile, pentru ca asa ceva nu e prevazut in lege. Si Mugur Isarescu a fost decorat. Are Ordinul "Meritul Industrial si Comercial" in grad de Mare Ofiter, dar si Steaua Romaniei.In rest, ce putem spune despre toti oamenii regimului national-comunist, care sunt si acum convinsi ca nu au gresit, ca au actionat numai pentru a-si salva tara atacata din toate directiile de spioni, agenturi si posibile invazii straine, fiind manati in lupta de un profund si sincer patriotism? Sentimentul le-a fost insuflat, desigur, de tovarasul diriginte, candva cand erau prin clasa X-a, si cand ajungeau sa castige primii lor bani pe turnatorii. Bani cu care isi puteau cumpara si primii lor blugi occidentali.