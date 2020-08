Sentinta finala in procesul tinerei care a cerut o recompensa uriasa pentru descoperirea matritei de bronz din Sarmizegetusa Regia. Cu ce s-a ales

Artefactul valoros se afla in prezent la Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane din Deva.Judecatorii au respins cererea tinerei, dupa mai multi ani de procese, considerand-o neintemeiata. Iata mai jos formularea sentintei."Instanta admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Statul Roman reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice. Admite cererea de interventie accesorie formulata de intervenienta Fundatia Dacica si in consecinta Respinge actiunea civila precizata, avand ca obiect pretentii, formulata de reclamanta Ciuciu Andreea Maria in contradictoriu cu paratul Consiliul Judetean Hunedoara, ca neintemeiata. Respinge actiunea civila precizata formulata de reclamanta Ciuciu Andreea Maria in contradictoriu cu paratii Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane, Ministerul Culturii si Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice, ca fiind introdusa impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva. Fara cheltuieli de judecata. Cu drept de apel in 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel va fi depusa la Tribunalul Hunedoara. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi 13 august 2020", arata decizia Tribunalului Hunedoara, citata in Adevarul Femeia din Arad a asistat la descoperire in 2013, iar in 2015 a cerut despagubiri de 500.000 de lei statului roman pentru ca a participat, artefactul fiind considerat unic in lume.Procesul a inceput, la Tribunalul Hunedoara, in 2016, dar s-a prelungit pentru ca au fost audiati toti martorii care au fost de fata si s-a asteptat expertiza matritei de bronz."Piesa a fost descoperita in 2013, data de 23 iunie, in jurul orei 13:00, asa cum arata data fotografiilor pe care le-am facut atunci cu telefonul mobil. De fata am fost eu, Robert Kurti, prietenul meu de la acea vreme, Ionut Trufas, Radu Brilinsky si sotia sa, si inca doua persoane, un barbat pe nume Adrian si sotia sa. La cateva minute a venit si Vladimir Brilinsky, administratorul sitului, care era in urma noastra", declara Andreea Ciuciu.Andreea Ciuciu s-a cazat, alaturi de un grup de prieteni, la o cabana de pe langa satul Costesti, administrata de Vladimir Brilinsky. Si-au dorit sa viziteze Samizegetusa, astfel ca au pornit, alaturi de administrator, urmand ca apoi sa urmeze o poteca, prin padure."La un moment dat am ajuns impreuna cu grupul deasupra gropii in care se afla matrita, o excavatie facuta de prabusirea unui copac, si am observat ca straluceste ceva in lumina soarelui. Ionut Trufas si Robert Kurti, prietenul meu, au fost cei care au coborat la groapa si au scos artefactul. Apoi domnul Brilinsky, care venise in urma noastra, a sunat la firma de paza sa ii anunte sa opreasca intrarea in zona aceea. Noi toti ne-am facut poza cu artefactul, ne-am minunat de el, apoi ne-am intors prin padure spre parcarea unde se aflau masinile noastre. Piesa a fost transportata intr-un rucsac, de fiul domnului Brilinsky. Ea fost predata lui Vladimir Brilinsky care, fiind administratorul sitului, era cel mai in masura sa se ocupe de ea. Ajunsi la locul unde am innoptat, la acea cabana cu forma unui castel, stiu ca Vladimir Brilinsky a sunat la Cluj - Napoca, la cineva de la muzeu. A doua zi de dimineata au venit cinci - sase persoane care s-au prezentat ca fiind de la muzeu si ne-au cerut detalii cu privire la descoperirea artefactului. Dansii si Vladimir Brilinsky au plecat la locul descoperirii", relata Andreea Ciuciu.Andreea Ciuciu sustine ca matrita a fost descoperita in padure, la peste 200 de metri de Sarmizegetusa Regia, si ca zona nu era marcata drept sit arheologic, astfel ca descoperirea ar fi fost intamplatoare."Am solicitat despagubirea pentru participarea la descoperirea matritei antice, fara sa ma bazez pe o estimare oficiala a valorii artefactului. Dar am inteles ca specialistii de la muzeu considerau ca piesa are valoarea a trei bratari dacice de aur", a relatat Andreea Ciuciu.Cu toate acestea, Vladimir Brilinsky, administratorul sitului UNESCO, a contestat versiunea tinerei.In dosar s-au facut mai multe expertize, astfel ca anumiti specialisti au evaluat matrita la 560.000 de lei, iar altii la 200.000 de lei. Cert este ca se numara printre cele mai pretioase artefacte descoperite in Romania.Matrita de bronz, cu o greutate de opt kilograme si o forma hexagonala, ar fi fost folosita pentru confectionarea unor obiecte de arta din metal. Pe el au fost incrustate scene de lupta intre animale, reale si fabuloase, printre care grifoni, lupi, hipoptami si lei.