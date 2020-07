SERIAL Averile primarilor din Romania. Decebal Fagadau - castiga anual in jur de 35.000 de euro si si-a achitat un credit dupa patru ani de mandat

Fagadau, inculpat intr-un dosar, alaturi de Radu Mazar

Averea - inceputul mandatului

Averea - sfarsitul mandatului

Decebal Fagadau (47 de ani) si-a inceput mandatul la Primaria Constanta in iunie 2016. Acesta a candidat din partea Partidului Social Democrat ( PSD ) si a obtinut 41,095% din voturi.Decebal Fagadau lucreaza in sectorul public din 2005, cand a obtinut postul de director general al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii din Constanta. Ulterior, a fost consilier local, in perioada 2008-2012, iar apoi a marcat doua mandate de viceprimar.Fagadau declara in aprilie 2019 ca isi va da demisia din PSD cu putin inainte de alegerile din 2020 si ca va candida din pozitia de independent la Primaria Constanta. Cu toate ca nu si-a anuntat pana in momentul actual, in mod oficial, intentia de a intra in joc pentru un nou mandat , nici nu si-a dat demisia din PSD.Fostul primar al Constantei, Radu Mazare , a fost dus la sediul DNA Constanta, in 2019, fiind cercetat pentru fapte de coruptie . In unul dintre dosare apare si actualul primar, Decebal Fagadau, inculpat pentru fapte savarsite in perioada in care era viceprimar, fiind vorba despre complicitate la abuz in serviciu, potrivit Adevarul . In acelasi dosar mai apar nume precum Nicoleta Constantin - sefa Serviciului autorizatii in constructii din cadrul Primariei Municipiului Constanta si Antonela Flavia Dinescu - director executiv adjunct al Directiei Administratiei Publice Locale din cadrul Primariei Constanta. Ancheta este inca in curs de desfasurare.Potrivit declaratiei de avere completate in 2016, in primul an de mandat, Fagadau detinea case, cladiri si bani cash. Primarul declara un teren intravilan, de 1.000 de metri patrati, dobandit in 2013, prin mostenire, de catre sotia sa, Monica Fagadau Gaitanidis, cu o cota parte de 9,38%.La capitolul cladiri, declara un apartament cumparat in 2006, de aproximativ 65 de metri patrati, titularii fiind, in egala masura, primarul si sotia lui. Monica Fagadau detine un alt apartament, din aceeasi mostenire din 2013, cu o cota parte de 37,50%. Tot ea mosteneste si o masina, o Dacia Logan, dar numai in proportie de aproximativ 18%.Fagadau declara active financiare sub forma de bani cash, 148.000 de lei, dintre care 52.500 de lei contributie la campania electorala. Acesta mai noteaza si un credit bancar, contractat in 2006, scadent in 2026, de 38.000 de franci elvetieni.Veniturile anuale declarate de primar sunt de 46.744 de lei deoarece nu trecuse un an plin in functie. Monica Fagadau declara un salariu de aproximativ 54.000 de lei de la S.C. Poseidon Management S.R.L. si unul de circa 33.000 de lei de la S.C Cardioscan S.R.L. De la prima firma mentionata declara si dividente in valoare de aproape 59.000 de lei.Lucrurile se schimba pentru Fagadau la sfarsitul mandatului, potrivit declaratiei de avere din 2020. La capitolul terenuri, apare unul nou, dobandit in 2019, prin donatie, pe care il imparte cu Andrei Teodor Fagadau (25%) si cu Gabriel Alexandru Fagadau (25%). Din aceeasi donatie din 2019 noteaza si un apartament de aproape 65 de metri patrati, titularii fiind Teodor Andrei Fagadau (50%) si Gabriel Alexandru Fagadau (50%).Fagadau isi achita creditul bancar pana la sfarsitul mandatului si declara, in 2020, ca detine 50.000 de lei cash.Veniturile anuale ale primarului ajung la 164.268 de lei, adica pana in 35.000 de euro, iar sotia lui declara un salariu de 100.086 de lei de la S.C. Raja S.A.