SERIAL Averile primarilor din Romania. Ilie Bolojan - Trei mandate, o casa, doua apartamente si un credit neachitat

Ilie Gavril Bolojan (51 ani) si-a inceput actualul mandat la Primaria Oradea in iunie 2016, obtinand la alegeri 70,95% din voturi, din pozitia de candidat PNL . Bolojan a mai ocupat aceeasi functie de doua ori, fiind ales in iunie 2008, cu 50,3% din voturi, si in iunie 2012, cu 66,02% din voturi.Bolojan si-a inceput activitatea in administratia publica in 1994, cand a fost consilier local al orasului Alesd. Ulterior, a fost consilier judetean in Bihor, prefectul judetului Bihor si secretar general al Guvernului Romaniei.In 2016, Bolojan a declarat terenuri, apartamente si datorii. Primarul a raportat un teren agricol, dobandit in 2007, prin mostenire, de 20.996 de metri patrati, si un teren intravilan, dobandit tot in 2007 prin mostenire, cu o suprafata de 4,043 de metri patrati.Bolojan a mai declarat in ultima declaratie de avere patru cladiri: un spatiu comercial, dobandit in 1992 prin cumparare, de 40 de metri patrati, pe care este titular impreuna cu fosta sotie, Florentina Bolojan.A mai declarat doua apartamente, unul de 40 de metri patrati cumparat in 2003 si unul dobandit in 2008, tot prin cumparare, de 65 de metri patrati. Primarul mai are o casa, din 2007, mostenita, de 100 de metri patrati.La capitolul datorii, Bolojan avea in 2006 un imprumut in valoare de 50.500 de euro, la Banca Italo-Romena, contractat in 2008, avand la dispozitie 25 de ani ca sa il achite.Primarul a declarat venituri anuale incasate de 50.614 de lei de la Primaria Municipiului Oradea si 6.608 lei de la Ministerul Finantelor, sub forma unei indemnizatii de la comisia de imprumuturi. Acesta adauga si alocatiile celor doua fiice, de 504, respectiv 252 de lei pe an.Incepand cu declaratia de avere publicata in 2017, incepe sa declare venituri din activitati agricole, 1.440 de lei sub forma unei subventii a unui teren agricol.In anul 2019 declara un autoturism, un Mercedes A200, fabricat in 2017, obtinut prin cumparare.Primarul isi declara pentru prima data activele financiare in declaratia din 2020. Acesta are doua conturi deschise la CEC Bank Oradea, in 2008, insumand 49.970 de lei, si un cont deschis la Intensa San Paolo Oradea, deschis in 2008, de 39.000 de lei.Acesta noteaza in continuare imprumutul contractat in 2008, care, la final de mandat, ajunge la 38.000 de lei.Veniturile anuale declarate sunt de 161.412, prin exercitarea functiei de primar, 3.300 de euro, din inchirierea apartamentului, 1100 de lei din subventia terenului agricol si 15.576 de lei de la Ministerul Finantelor, sub forma unei indemnizatii pentru comisia de imprumuturi.